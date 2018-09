Festival du livre suisse, Terre de voyage 2018

Organisé du 21 au 23 septembre par la Médiathèque Valais – Sion et la Fondation pour l’Écrit, le Festival du livre suisse offrira à toutes les générations de lecteurs trois jours de littérature gourmande et curieuse.







Après avoir placé la thématique du voyage au cœur de son édition 2017, le Festival du livre suisse se pare désormais du sous-titre « Terre de voyage » et confirme son ambition vagabonde et sa soif d’ailleurs. Ainsi, la littérature du voyage sera racontée par des plumes exploratrices tandis que les écrits suisses seront portés par des auteurs traduisant la multiplicité et la fécondité de la littérature du pays.



Parmi les quelque 50 animations proposées, le public profitera de plusieurs temps forts : un hommage spécial rendu à Nicolas Bouvier, disparu il y a vingt ans, les incontournables éditions Helvetiq ainsi que la remise des Prix de la Société des Écrivains Valaisans. Vivant, ludique et interactif, le festival embarquera tous les publics pour un voyage excitant au cœur des littératures.

Aventure(s) littéraire(s)…

Genre protéiforme par excellence, la littérature du voyage se déclinera au gré des auteurs invités. Il sera question de voyage intérieur et de femmes intrépides ; de paradis terrestres et de Nouveaux Mondes ; d’épopées maritimes et de récits de montagne ; de voyages en Europe et bien au-delà des frontières. En duo ou en solo, une dizaine d’écrivains raconteront ainsi leurs aventures, réelles ou rêvées et, surtout, leurs histoires. Ils s’appellent Alexis Jenni, Gilles Lapouge, Max Lobe, Virgile Élias Gehrig, Étienne Barilier, Jack Küpfer, Sarah Gysler, Katia Astatieff, Olivier Toublan, Gabrielle Nanchen, Pierre Crevoisier, David Collin, Lionel Daudet.

En hommage à Nicolas Bouvier, deux projections seront organisées le dimanche 23 septembre : le documentaire de Patricia Plattner, « Le Hibou et la Baleine » à 11h puis, à 15h30, l’entretien réalisé en 1996 par l’Association Plans-Fixes chez l’écrivain voyageur avec Bertil Galland en interlocuteur. Cette dernière projection sera précédée d’une discussion avec Daniel de Roulet, Olivier Salazar-Ferrer et Dominique Laure Miermont-Grente, spécialiste des écrivains-voyageurs suisses.

Immanquables cette année, les éditions Helvetiq viendront en compagnie des auteurs de Haute Fondue. 52 recettes pour déguster l’art suprême de la fondue pour une inauguration toute en gourmandise, de la journaliste irlandaise Clare O’Dea, qui dépeindra avec tendresse et impertinence son pays d’adoption mais aussi de son fondateur, Hadi Barkat qui racontera son parcours et lira des extraits de ses publications préférées.

En parallèle, la littérature suisse dans tous ses états sera à (re) découvrir à travers de nombreuses rencontres menées par une trentaine de plumes. Au programme ? Des thématiques éclectiques à l’image des écrits helvètes qui entraîneront les auditeurs entre polars et drames, destins de femmes et histoires d’artistes, paysages suisses et âme du Valais, racines slaves et rhinocéros d’Inde. Parmi les auteurs invités, citons Hélène Zufferey, Eugène, Daniel de Roulet, Matthieu Mégevand, Quentin Mouron, Jean-Michel Quinodoz, Olivia Gerig, Jan Kepons, Narcisse Praz, Julien Sansonnens, Amélie Plume, Nicolas Feuz, Anne-Frédérique Rochat, Sabine Dormond, Annik Mahaim, Anne Bottani-Zuber ou encore Valérie Gilliard.

Plusieurs rencontres et lectures bilingues seront également organisées tout au long du festival avec notamment Matthias Zschokke, les deux traducteurs Johannes Honigman et Dominique Laure Miermont-Grente, ou encore Rolf Hermann. Le samedi, à 16h, seront remis les Prix de la Société des écrivains valaisans.

Des animations pour tous

Les ateliers d’écriture et de création, proposés tout au long du festival, permettront au public de rédiger des lettres à Frida Kahlo ou à son voisin, de découvrir les haïkus ou d’être initié au carnet et au récit de voyage. Le spectacle « SOLedades », joué le samedi à 17h30 invitera l’auditeur à découvrir un « huis-clos acoustique » poétique inspiré de l’œuvre de Max Frisch. Le samedi, deux films signés Wilfried Meichtry sur les amours de Katharina von Arx et Iris von Roten seront projetés.

Une exposition de photographies, « Neige : beauté fatale », du nivologue Robert Bolognesi sera à découvrir, une autre sera dédiée au projet Viaticalpes et sera accompagnée d’une conférence originale à la découverte des Alpes suisses en images 3D datant de 1901. Les 4-10 ans ne seront pas en reste avec le spectacle « Pezzettino » et un atelier de conte et dessin.

Du côté des pros

La première rencontre de la seconde édition du programme « De l’écriture à la promotion » se déroulera le samedi 22 septembre à partir de 14h et sera l’occasion de présenter aux 10 auteurs sélectionnés le programme et de définir leurs attentes. Cette rencontre permettra aux jeunes plumes d’échanger avec Marie Caffari, Directrice de l’Institut littéraire suisse (Bienne) et les auteurs Céline Zufferey, Max Lobe, Quentin Mouron et Alexis Jenni. Une occasion de bénéficier de leur expérience et conseils avisés.

Le dimanche, dès 10h, il sera possible de mixer gourmandise et littérature avec un brunch du monde en compagnie des auteurs présents à Sion (CHF 25.-sur réservation). La librairie du festival proposera plusieurs milliers de titres dans le domaine suisse autant que dans le voyage.

Le Festival du livre suisse est un événement ouvert à tous et en entrée libre (excepté le brunch). Toute la programmation et les informations pratiques sont sur le site Internet du Festival du livre suisse.