Festival Italissimo : plongez au coeur de la culture italienne, à Paris

La cinquième édition du Festival Italissimo se tiendra du 1er au 7 avril 2020 à Paris. Rencontres, débats, lectures, projections, spectacles et avant-premières seront ainsi organisés autour du Bel Paese. La manifestation posera ses valises dans différents lieux de la Capitale : la Maison de la Poésie, l’Institut Culturel Italien, Sciences Po, Sorbonne Université, Université Sorbonne Nouvelle, les Cinémas du Panthéon, Le Balzac, ainsi que le Théâtre de la Ville Espace Cardin.





Chaque année, Italissimo propose une plongée dans la littérature et la culture italiennes contemporaines. Pour inaugurer cette cinquième édition, le cinéaste et metteur en scène Mario Martone présentera deux de ses films dans le majestueux cadre de l’amphithéâtre Liard de la Sorbonne. À cette occasion, un entretien sera également organisé ce 1er avril.



Parmi les temps forts du Festival, un dialogue entre Francesca Melandri et Aurélie Filippetti se tiendra le jeudi 2 avril à 19h15 à l’Amphithéâtre Chapsal. Mais aussi, une soirée dédiée à la chanson italienne avec la chanteuse Tosca et les auteurs-interprètes Joe Barbieri et Pacifico. L’occasion de se laisser emporter par les voix des héritiers de la chanson à texte.



Une rencontre en avant-première avec l’écrivain napolitain Antonio Scurati sera également proposée le 3 avril à 21h. Il est l’auteur d’une dizaine de romans, dont M. le fils du siècle, lauréat du prestigieux Prix Strega 2019 et véritable succès éditorial en Italie.



Laissons ensuite la place au monde de demain avec Cyril Dion et Paolo Giordano, à l’écriture de l’Histoire sous toutes ses formes avec Ottavia Casagrande et Olivier Guez, à la complexité des relations filiales avec Nadia Terranova et Domenico Starnone.



Un atelier de traduction sera également proposé à la Bibliothèque Publique d’Information Centre Pompidou. Les participants pourront ainsi s’essayer à la traduction de la langue de Natalia Ginzburg à partir d’extraits des Voix du soir, qui se caractérise par une fausse simplicité et l’usage du dialecte piémontais. Le rendez-vous sera animé par l’écrivaine et traductrice Nathalie Bauer et se tiendra le samedi 4 avril de 18h à 19h30.



La manifestation organisera une rencontre avec l’écrivain voyageur Paolo Rumiz le dimanche 5 avril à 20h, ainsi qu’un tour d’horizon autour du marché du livre franco-italien le 6 avril. En amont de Livre Paris 2021, où l’Italie sera l’invité d’honneur, des éditeurs italiens et français se rencontreront au Centre National du Livre pour échanger autour de problématiques partagées ou non, de défis communs : tendances du marché, investissements, alliances, prix unique du livre, traductions, etc.