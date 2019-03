Festival Raccord(s) 2019 : les éditeurs indés présentent leur programme

De mars à mai 2019, le festival Raccord(s) met à l’honneur l’édition indépendante pour la 6e année consécutive et vous donne rendez-vous dans de nombreux lieux de la capitale et en Île-de-France. Le temps fort du festival aura lieu du mercredi 10 au dimanche 14 avril 2019.Né à l’initiative des Éditeurs associés (éditions du Chemin de Fer, Esperluète, Points de suspension et Voce Verso), le festival Raccord(s) fête le livre et la lecture en tissant des liens avec d’autres formes d’expression. Le festival invite le public à découvrir les ouvrages sous un angle singulier dans des lieux divers et souvent inattendus : musées, jardins, centres culturels, librairies, bibliothèques, cafés, restaurants, ateliers, salles de cinéma, de théâtre, de spectacle, etc.Une quinzaine d’éditeurs indépendants participent à cette 6e édition et proposent au public un événement imaginé autour de l’un de leurs ouvrages ou d’une collection. Le livre se met en scène, auteurs et artistes sont à l’honneur à travers des performances, ateliers de création, projections, spectacles, expositions, soirées musicales, conférences-discussions et lectures.L’association des Éditeurs associés créée en janvier 2004 fédère des structures éditoriales indépendantes. Ces éditeurs ont décidé de s’unir pour défendre des ouvrages singuliers et audacieux, et faire rayonner l’édition indépendante. Installée dans le 6e arrondissement de Paris, la Librairie des Éditeurs associés est le point d’ancrage de l’association. Elle valorise les catalogues d’une quarantaine d’éditeurs indépendants.