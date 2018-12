Festival : Sous influences. De l'art dans la littérature

Nacho Cobos, CC BY SA 2.0



Cette année, les Enjeux revisitent la relation de la littérature à l’art, non comme l’emprise de l’une sur l’autre, mais dans le sens d’une fécondation nouvelle. Écrivains, penseurs, poètes, dramaturges débattront de ce qu’ils mettent en œuvre de la peinture, de la danse, de la musique, du cinéma, dans leurs propres créations.4 dates, 3 lieux, plus de 60 intervenants pour réfléchir à ce motif à l’œuvre dans la création littéraire :• au Centre Pompidou, Place Georges Pompidou 75004, le mercredi 23 janvier de 19h à 21h30,• à l’université Paris Nanterre, 200 avenue de la République 92000 Nanterre, le jeudi 24 janvier de 10h à 18h30• au Théâtre du Vieux-Colombier Comédie-Française, 21 rue du Vieux-Colombier 75005, le vendredi 25 janvier de 9h30 à 16h45 et le samedi 26 janvier de 10h à 16h45.Avec les écrivains :Pierre Alferi, Marc Blanchet, Didier Blonde, Laurence Boissier, Stéphane Bouquet, Christian Brantschen, Yves Charnet, Enzo Cormann, Laurence Cossé, Katy Couprie, Florence Delay, Maryline Desbiolles, Michel Deutsch, Suzanne Doppelt, Philippe Dupuy, Jean Frémon, Jérôme Game, Thomas Giraud, Eugène Green, Lancelot Hamelin, Célia Houdart, Antoine Jaccoud, Stéphane Lambert, Jean Le Gac, Perrine Le Querrec, Sabine Macher, Bertrand Mandico, Damien Manivel, Emili Manzano, Céline Minard, Marc-Alexandre Oho Bambe, Frédéric Pajak, Nicolas Pesquès, Loo Hui Phang, Alexandre Plank, Yves Ravey, Jacques Rebotier, Patrick Roegiers, Thomas Sandoz, Fanny Taillandier, Pacôme Thiellement, Gérard Titus-Carmel, Jean-Loup Trassard, Gilles Weinzaepflen.

