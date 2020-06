Festival ¡ Viva Villa ! : l'édition 2020 avec pour thématique “Les vies minuscules”

Trois jours de performances du 9 au 11 octobre

Rencontres professionnelles les 12 et 13 octobre

Sous le commissariat de Cécile Debray, ce festival pluridisciplinaire — qui a lieu pour la 5° fois et revient cet automne pour la 2° année consécutive à la Collection Lambert à Avignon — a comme thématique : Les vies minuscules.Cette édition, imaginée avec les artistes, notamment pendant l’épidémie de Covid 19 et les mois de confinement, se place « à hauteur d’homme » et, à l’instar de l’œuvre de Pierre Michon, interroge la fragilité de la condition humaine, les imaginaires du vivant, les humanismes, les réalismes et les écritures intimes...Autour de l’exposition Les vies minuscules qui, du 9 octobre au 10 janvier rassemblera les travaux d’une cinquantaine d’artistes — plasticiens, musiciens, graphistes, designers, cinéastes, historiens de l’art, photographes — et proposera un cycle de films et une médiation conçue en collaboration avec les artistes, sont programmés plusieurs rendez-vous.Concerts, lectures, projections, performances : une série de rendez-vous pour un lancement qui exprime puissamment toute la diversité des disciplines et des talents.Organisées en collaboration avec la Région Sud, deux journées d’entretiens, de débats et d’ateliers, consacrées à la notion de mobilité internationale après la crise que nous traversons, autour des questions environnementales, d’engagement sociétal des artistes, de liberté de circulation, mais aussi de l’intégration du virtuel dans nos dispositifs et de nouveaux enjeux que nous découvrons actuellement.« Si la BD est particulièrement mise en avant cette année notre engagement est bien plus vieux puisque Catherine Meurisse faisait partie de la sélection 2018 (Villa Kujoyama) et que la Villa Médicis a signé depuis plusieurs années maintenant une convention "spécifique BD" », indiquent les organisateurs.« Et outre côté littérature, nous avons le plaisir de pouvoir citer Nathalie Azoulai, Mathieu Larnaudie, Baptiste Rossi, Fanny Taillandier et Sébastien Thierry parmi nos résidents 2020. »