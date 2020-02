Fête du livre de Bron : quand les transports font voyager livres et lecteurs

Pixabay License

L’opération« Livres voyageurs » a pour objectif de contribuer à favoriser la pratique de la lecture. Ainsi, ces lundi et mardi 10 et 11 février, en amont de l'ouverture du festival littéraire, 400 livres ont été dispersés dans les lignes de tramways T2 et T6.Offrant ainsi aux voyageurs l’opportunité de se plonger le temps de leur trajet dans la lecture d'un ou de plusieurs livres. Libre ensuite à chacun d’en disposer à sa guise : l’emporter, le déposer à autre endroit, et même, pourquoi pas, l’échanger directement avec un autre voyageur.L’ensemble des ouvrages sont issus de la bibliographie des auteurs présents lors de cette 34e édition de la Fête du livre de Bron. Parmi eux figurent notamment Laurent Binet, Jonathan Coe, Cécile Coulon, Jean-Paul Dubois, Lionel Duroy, Mathilde Forget, Luc Lang, Emmanuelle Pireyre ou encore Manuel Vila.Pour cette année, le thème de la manifestation littéraire annuelle est « Une soif d’idéal ».Pour plus d'informations sur la Fête du Livre de Bron, c'est à cette adresse Via BFM.tv Lyon