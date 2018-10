FIBD 2019 : Bernadette Després et Kentarō Satō à l'honneur

Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, pour 2019, a mis la diversité à l'affiche avec 3 illustrations pour autant de genres, BD, jeunesse et manga. En janvier 2019, Bernadette Després, créatrice de Tom-Tom et Nana, aura droit à une exposition consacrée à son oeuvre, tandis que Kentarō Satō, créateur de la série Magical Girl of the End, rencontrera les fans lors du FIBD.

Tom-Tom et Nana présentent : Tout Bernadette Després !

Rencontre internationale : Kentarō Satō

En janvier 2019, le Festival proposera une exposition consacrée à l’œuvre de Bernadette Després, la dessinatrice – entre autres – des célèbres Tom-Tom et Nana… Dès le milieu des années 1960, Bernadette Després publie des livres pour enfants au graphisme coloré et généreux, qui séduira de nombreux jeunes lecteurs.À partir de 1977, le mensuel J’aime lire (Bayard Presse) publie une bande dessinée de 10 planches particulièrement attendue. Ses héros : deux enfants créatifs et chamailleurs, Tom-Tom et sa sœur Nana, que Bernadette Després dessine aux côtés de la scénariste Jacqueline Cohen – Évelyne Reberg participera par la suite à l’écriture de la série. Toujours prêts à faire des bêtises, Tom-Tom et Nana évoluent dans un univers quotidien que le trait, faussement naïf et très détaillé, rend immédiatement familier.Les deux jeunes héros sont entourés d’une galerie de personnages hauts en couleurs, eux aussi très expressifs dans leurs attitudes : les parents, Yvonne et Adrien, la grande sœur Marilou, les clients du restaurant La Bonne Fourchette, la tante Roberte, le copain Rémi…40 ans après leur création, Tom-Tom et Nana restent les héros d’une bande dessinée transgénérationnelle qui ravit autant les jeunes lecteurs d’aujourd’hui que leurs parents ! L’exposition présentera des œuvres inédites, et invitera les visiteurs à s’immerger dans un univers attachant, tout en rondeur et en mouvements, plein de fantaisie, de jeux, de musiques et de chansons, à l’image d’une autrice inoubliable qui a grandi avec Bécassine et Tintin, et qui insuffle à son dessin une énergie joyeuse et communicative.Auteur de la célèbre série manga Magical Girl of the End, publiée depuis 2012 dans le magazine Bessatsu Shōnen Champion, Kentarō Satō est né à Osaka en 1986. Détournant les genres et les figures classiques du manga, il utilise l’effigie du shōjō (manga destiné aux jeunes filles) qu’est la magical girl, jeune fille dotée de pouvoirs magiques, pour en faire un personnage de shōnen (manga destiné aux jeunes garçons).Fort de son succès, il débute une deuxième série sur le même thème, Magical Girl Site, en juillet 2013, mis en ligne sur le site Champion Tap!, et publié en France par Akata.Désormais mangaka reconnu, Kentarō Satō reste très proche de son public, échangeant esquisses et croquis avec ses fans sur les réseaux sociaux. Il sera présent au Festival pour une rencontre internationale et des séances de dédicaces sur le stand de son éditeur Akata.