FIBD 2019 : la programmation du Quartier BD-Ciné-Séries

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Jeudi 24 janvier

Vendredi 25 janvier

Samedi 26 janvier

Dimanche 27 janvier

Voici la programmation complète des projections prévues pendant le FIBD 2019, du 24 au 27 janvier 2019.11h00 - 12h00 : MarblegenDiffusion de la série animée Marblegen. Dans un monde où le jeu de billes est devenu l'un des sports les plus populaires, les tournois de Marblegen, billes magiques aux pouvoirs extraordinaires font fureur.Cinéma CGR - Salle 411h00 - 12h00 : Ernest et Rebecca - Avant-première de la saison 1Le nouveau dessin animé Ernest & Rebecca vous plonge dans l'univers enfantin de la série jeunesse de Guillaume Bianco et Antonello Dalena, récompensée à Angoulême en 2003. À 6 ans (presque et demi !), Rebecca attrape un drôle de microbe, Ernest, qui devient vite son ami. Ensemble, ils offrent une réflexion autour de l'enfance qui, entre santé et disputes de grands, n'est pas toujours facile. Venez découvrir ou redécouvrir leurs histoires pleines d'humour et de douceur en dessin animé !Cinéma CGR - Salle 9Réservé à la presse14h30 - 16h00 : Enquête à l'ouest, avec René PétillonProjection du documentaire de Michel Dupuy - Les films du Moment.Cinéma CGR - Salle 916h00 - 17h00 : Projection / Rencontre en hommage à Tignous autour de l'adaptation en série animée des Pandas dans la brume (édition Glénat).France Télévisions propose de revenir sur l'héritage de Tignous et l'adaptation de l'une de ses oeuvres en série pour adultes : un joli mélange de satire de notre société connectée et industrielle.Avec Thierry Garance, Juan Rodriguez et Joseph JacquetCinéma CGR - Salle 411h00 - 12h00 : MarblegenDiffusion de la série animée Marblegen. Dans un monde où le jeu de billes est devenu l'un des sports les plus populaires, les tournois de Marblegen, billes magiques aux pouvoirs extraordinaires font fureur.Cinéma CGR - Salle 414h30 - 15h30 : Work In Progress : Les Culottées, la BD de Pénélope Bagieu s'animeDécouvrez les coulisses et premières images de cette série événement qui sera présentée en avant-première mondiale en 2020 à Angoulême lors du prochain festival. En attendant, l'œuvre éponyme de Pénélope Bagieu publiée par le journal Le Monde et éditée en albums chez Gallimard, s'anime grâce à une société de production 100% française, Silex Films. Les deux réalisatrices, Maï Nguyen et Charlotte Cambon, et la productrice de la série, Priscille Bertin, feront le déplacement pour vous présenter le travail sur cette adaptation.Avec Pénélope Bagieu et Joseph JacquetUne production France TélévisonsCinéma CGR - Salle 414h30 - 16h00 : L'énigme ChalandProjection du documentaire d'Avril Tembouret sur Yves Chaland, un portrait fait de témoignages émouvants de ses contemporains.Cinéma CGR - Salle 916h00 - 17h00 : La Petite Mort - Avant-premièreLe destin d’un jeune faucheur, incarnation de la Mort pour les vivants qui aimerait davantage devenir fleuriste que d’embrasser la funeste profession de son père. La petite mort, le personnage central, est en plein apprentissage de la vie … et surtout de la Mort avec toutes les interrogations paradoxales et existentielles que cela peut soulever.Projection de la saison 2 de la Web-Série.Avec Davy MourierCinéma CGR - Salle 411h00 - 12h00 : Tout SeulTout Seul (adapté de la bande dessinée de Chabouté) a un visage difforme. Depuis toujours, il vit seul sur un phare au milieu de l'océan. Sa seule compagne c'est son imagination qu'il stimule avec les mots d'un dictionnaire. Il voudra en savoir plus pour découvrir le monde. Comment Tout Seul va t'il s'extraire de sa prison ? Qui va l'aider ?Venez le découvrir dans ce film inédit.Cinéma CGR - Salle 411h30 - 12h30 : InstraviataUn film d'animation qui revisite l'histoire de l'œuvre mythique de Verdi en s'inspirant des codes propres aux mangas et dessins animés des années 90, il est diffusé quotidiennement dans des albums Instagram. Composante essentielle du projet, la musique, retravaillée à partir d'un enregistrement depuis l'opéra Staatsoper de Berlin, est présente dans chaque épisode. Les textes de karaoké reprenant les paroles originales traduites permettent aux internautes d'appréhender l'histoire complexe de La Traviata.Avec Léon Maret, Julien AubertCinéma CGR - Salle 915h00 - 17h30 : The Scrooge Mystery - Avant-premièreL'Oncle Balthazar Picsou a fêté ses 70 ans en 2017. Pendant un an, ce "duckumentaire" indépendant a suivi tous les esprits créatifs qui ont été inspirés ou influencés par le célèbre palmipède de Disney, en commençant par Don Rosa, auteur deLa Jeunesse de Picsou.Avec Maxime Gicquel, Don Rosa et Sam RappoldCinéma CGR - Salle 318h00 - 19h00 : Animation cosplay avec l'Association du FestivalVenez découvrir l'art du Cosplay! L'Association vous initiera à cet art incontournable de la culture pop.Cinéma CGR - Salle 112h00 - 13h : ZombilleniumDans le parc d'attractions d'épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, muté en drôle de monstre... Et si il devenait finalement la nouvelle attraction phare du parc ?Avec Arthur De PinsCinéma CGR - Salle 313h30 - 15h30 : Avant-première des épisodes inédits de la série Boule & BillC'est avant tout l'histoire d'une amitié extraordinaire entre un petit garçon et son chien.Qui n'a pas rêvé d'avoir un cocker comme Bill ou une tortue Caroline avec qui on peut partager ses joies, ses tristesses, et tout un tas d'aventures rocambolesques ?Saison 2 - Une production France Télévisions.Cinéma CGR - Salle 4