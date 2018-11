FIBD 2019 : la sélection officielle complète dévoilée

Le Festival international de la bande dessinée (FIBD) d'Angoulême, qui se déroulera du 24 au 27 janvier 2019, a dévoilé ses sélections dans les différentes catégories couvertes par ses Fauves, les récompenses du Festival. 45 albums sont en compétition au sein de cette sélection officielle, du meilleur album en passant par les sélections jeunesse et patrimoine.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La sélection officielle compte 45 albums, tous listés ci-dessous. C'est au sein de cette sélection que le jury choisira le Prix du meilleur album, le Prix spécial du jury, le Prix de la série et le Prix Révélation.Ailefroide, Jean-Marc Rochette et Olivier Boquet (Casterman)Alice dans le Sussex, Nicolas Mahler (L’Association)Andy, un conte de faits, Typex (Casterman)L’Arabe du Futur tome 4 – Une jeunesse au Moyen-Orient (1987-1992), Riad Sattouf (Allary)À travers, Tom Haugomat (Thierry Magnier)Bezimena, Nina Bunjevac, traduit de l’anglais par Ludivine Bouton-Kelly, Ici MêmeBlue Giant tome 3, Shinichi Ishizuka, traduit par Anne-Sophie Thévenon (Glénat)Bolchoi arena tome 1, Boulet et Aseyn (Delcourt)La Cantine de minuit tome 3, Yarô Abe, traduit par Miyako Slocombe (Le Lézard Noir)Charlotte impératrice tome 1, Matthieu Bonhomme et Fabien Nury (Dargaud)Les chefs d’oeuvres de Lovecraft : Les montagnes hallucinées tome 1, Gou Tanabe, traduit par Sylvain Chollet (Ki-oon)Chroniques du léopard, Téhem et Appollo (Dargaud)Claudine à l’école, Lucie Durbiano (Gallimard)Courtes distances, Joff Winterhart, traduit par Martin Richet (Ça et Là)Dansker, Halfdan Pisket, traduit par Jean-Baptiste Coursaud (Presque Lune)Deux femmes, Song Aram, traduit par Yeong-hee Lim (Ça et Là)Les Grands espaces, Catherine Meurisse (Dargaud)Heimat – Loin de mon pays, Nora Krug, traduit par Emmanuelle Casse-Castric (Gallimard)Il faut flinguer Ramirez tome 1, Nicolas Pétrimaux (Glénat)Indélébiles, Luz (Futuropolis)Israti ! tome 2 L’écrivain, Golo (Actes Sud)Kimi le vieux chien, Nylso (Misma)Lune du matin, Francesco Cattani, traduit par Christophe Gouveia Roberto (Atrabile)Malaterre, Pierre-Henry Gomont (Dargaud)Moi, ce que j’aime, c’est les monstres tome 1, Emil Ferris, traduit par Jean-Charles Khalifa (Monsieur Toussaint Louverture)Peintures de guerre, Angel de la Calle, traduit par Cathy Fourez et Raul Mora (Otium)Pittsburgh, Frank Santoro, traduit par Martin Richet (Ça et Là)Pline tome 5 Sous les vents d’Eole, Miki Tori et Mari Yamazaki, traduit par Wladimir Labaere et Ryôko Sekiguchi (Casterman)Renaissance tome 1 Les Déracinés, EMEM, Fred Duval et Frédéric Blanchard (Dargaud)Les Rigoles, Brecht Evens (Actes Sud)Royal City tome 2 – Sonic Youth, Jeff Lemire, traduit par Benjamin Rivière (Urban Comics)Sabrina, Nick Drnaso, traduit par Renaud Cerqueux (Presque Lune)Saltiness tome 3, Minoru Furuya, traduit par Anais Koechlin (Akata)Servir le peuple, Alex W. Inker d’après Yan Lianke (Sarbacane)Sheriff of Babylon, Mitch Gerads et Tom King, traduit par Maxime Le Dain (Urban Comics)Sous la maison, Jesse Jacobs, traduit par Madani (Tanibis)Spirou ou l’espoir malgré tout tome 1, Emile Bravo (Dupuis)Sunny Sunny Ann !, Miki Yamamoto, traduit par Aurélien Estager (Pika)Ted, drôle de coco, Emilie Gleason (Atrabile)The Artist tome 2, Le Cycle éternel, Anna Haifisch, traduit par Juliane Büchner (Misma)Théodore Poussin tome 13 Le dernier voyage de l’Amok, Frank Le Gall (Dupuis)Le Vol nocturne, Delphine Panique (Cornélius)Voyages en Egypte et en Nubie de Giambattista Belzoni tome 2 Deuxième voyage, Lucie Castel, Grégory Jarry et Nicolas Augereau (Flblb)Wonderland tome 3, Yugo Ishikawa, traduit par Arnaud Takahashi (Panini)Xibalba, Simon Roussin (2024)Anders et le volcan, Gregory Mackay, traduit par Gautier Ducatez (The Hoochie Coochie)L’Atelier des sorciers tome 1, Shirahama Kamome, traduit par Fédoua Lamodière (Pika)Les Aventures de Hong Kiltong, Yoon-sun Park (Misma)Calf Boy, Rémi Farnos (La Pastèque)Les Cavaliers de l’apocadispe maîtrisent la situation, Libon (Dupuis)Crevette, Elodie Shanta (La Pastèque)Le Prince et la couturière, Jen Wang, traduit par Achille(s) (Akiléos)Stig et Tilde tome 1 L’île du disparu, Max de Radiguès (Sarbacane)The Amazing world of Gumball tome 1, Collectif (Urban Kids)Wonder Pony tome 1 Panique au collège, Marie Spénale (Jungle)Batman, la légende tome 1, Neal Adams, Bob Haney et Dennis O’Neil, traduit par Jean-Marc Lainé (Urban Comics)Charivari !, Maki Sasaki, traduit par Léopold Dahan (Le Lézard Noir)Le coeur révélateur, Alberto Breccia et Edgar Allan Poe (Rackham)The Game – Histoires 1968-1970, Guy Pellaert (Prairial)Idée, Frans Masereel (Martin de Halleux)M. Poche, Alain Saint-Ogan (Revival)Oeuvres 1, Guido Buzzelli (Les Cahiers Dessinés)Les travaux d’Hercule, Gustave Doré (2024)Gramercy Park, Christian Cailleaux et Thimothée de Fombelle (Gallimard)Kill my mother, Jules Feiffer, traduit par Wladimir Anselme (Actes Sud)The Fix tome 1 De l’or pour les branques, Steve Lieber et Nick Spencer, traduit par Yann Graf (Urban Comics)Ville-Vermine tome 1 : L’homme aux babioles, Julien Lambert (Sarbacane)Les Visés, Thomas Gosselin et Giacomo Nanni (Cambourakis)