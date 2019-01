FIBD 2019 : toutes les expositions du Festival d'Angoulême

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Tom-Tom et Nana présentent : Tout Bernadette Després

Richard Corben - Donner corps à l'imaginaire

Batman 80 ans - Un genre américain demasqué

Milo Manara, itinéraire d'un maestro de Pratt à Caravage

Taiyō Matsumoto – Dessiner l'enfance

Tsutomu Nihei : l'arpenteur des futurs

Rutu Modan - Un théâtre tragi-comique

Jean Harambat, aller-retour

La saga de Jérémie Moreau

Pierre Feuille Ciseaux #6

Bien, monsieur.

20 ans d'Hippocampe

L’exposition présentera des œuvres inédites, et invitera les visiteurs à s’immerger dans un univers attachant, tout en rondeur et en mouvements, plein de fantaisies, de jeux, de musiques et de chansons, à l’image d’une autrice inoubliable qui a grandi avec Bécassine et Tintin, et qui insuffle à son dessin une énergie joyeuse et communicative.Chais MagelisDu 23 au 27 janvierVénéré par les plus grands dessinateurs, Corben est reconnu comme un technicien hors normes, qui sculpte dans ses pages le volume, l’ombre et la lumière, par l’utilisation perpétuellement renouvelée et mixte de techniques allant de la trame mécanique à l’aérographe, de l’huile au crayon gras, de l’aquarelle au photomontage, sans oublier la 3D et les outils numériques.Musée d'AngoulêmeDu 24 janvier au 10 marsSous l’emprise d’une psyché torturée, évoluant dans un univers fascinant, avec pour décor la skyline d’une mégalopole peuplée de psychopathes et de tueurs monstrueux, Batman est le super-héros qui, de loin, a le plus inspiré ses auteurs, au point d’être constamment redéfini graphiquement et narrativement au gré des décennies.L'Alpha - MédiathèqueDu 24 au 27 janvierLe visiteur observera les débuts du jeune Milo, entre fumetti populaires et radicalité politique, avant que le dessinateur ne fasse le choix d’un engagement purement artistique au service de l’aventure, sur les conseils d’Hugo Pratt. Sa rencontre déterminante avec le créateur de Corto Maltese sera l’occasion de revenir sur les albums majeurs signés avec celui que Manara considère comme son mentor et alter ego : une expérience qui le voit amorcer une mue stylistique dans son dessin et s’éloigner de l’ombre tutélaire de Jean Giraud-Moebius.Espace FranquinDu 24 au 27 janvierDans le monde du manga, le style de Matsumoto est unique et immédiatement reconnaissable. L’essence fragile et pourtant nerveuse de ses courbes, la vitalité frénétique et l’immobilisme magique de ses pages se renouvellent à chacune de ses œuvres, même si le trait change beaucoup d’une série à l’autre.Musée d'AngoulêmeDu 24 janvier au 10 marsC’est à l’un des plus étonnants auteurs de manga de science-fiction que le Festival rendra hommage lors de sa 46e édition. Né en 1971 et traduit en français depuis une vingtaine d’années, Tsutomu Nihei fascine le public occidental par la démesure de ses univers et par l’hybridité de son dessin, suspendu entre les codes du manga et des influences plus occidentales.Espace FranquinDu 24 au 27 janvierPour son édition 2019, le FIBD rend hommage à l’autrice israélienne Rutu Modan, lauréate du Prix Essentiel pour Exit Wounds en 2008 et Prix spécial du jury pour La propriété en 2014.Hôtel Saint-SimonDu 24 au 27 janvierLe mythe et l’histoire, l’autobiographie et la littérature, l’intime et l’aventure se confondent dans cette œuvre cohérente qui ne cesse d’explorer et d’interroger les potentialités de la bande dessinée.Musée de la BDDu 24 janvier au 28 avrilLa Saga de Grimr (Delcourt, 2017), épopée tragique et puissante qui met en scène un jeune orphelin rêvant de devenir un héros de légende reçoit le Fauve d’Or – Prix du meilleur album lors du FIBD 2018.L'Alpha - MédiathèqueDu 24 janvier au 9 févrierParce que la création en bande dessinée mérite que l'on s'y penche différemment, l'association ChiFouMi a imaginé il y a une dizaine d'années le laboratoire de bande dessinée Pierre Feuille Ciseaux.Musée du PapierDu 24 au 27 janvierL’exposition mêle des créations originales des différent.e.s participant.e.s de la revue dans une installation pensée par les deux créatrices de Bien, monsieur.Pavillon Jeunes TalentsDu 24 au 27 janvierEn 1998, un concours de bande dessinée à destination des personnes en situation de handicap est créé par l’association L’Hippocampe. Depuis 2005, il reçoit le soutien de l’Association du Festival. Franck Margerin, auteur de bande dessinée et Grand Prix de la Ville d’Angoulême en 1992, apporte son soutien et en réalise l’affiche à chaque édition.Parvis de l’Hotel de VilleDu 24 au 27 janvier