FIBD 2019 : toutes les rencontres internationales et masterclasses

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Rencontres internationales :

Masterclasses

14h00 - 15h30 : Le scénario dans la peauAvec Xavier Dorison & Fabien NuryAnimée par Vincent BrunnerEspace Franquin - Salle Buñuel12h00 - 13h30 : Hommage à Stan LeeAvec Olivier Coipel, Marco Lupoï (Italie), JL Mast / Animée par Xavier FournierEspace Franquin - Salle Buñuel13h00 - 14h30 : Magical Girl of the End, AkataAvec Kentaro Sato (Japon)Manga City14h00 - 15h30 : Les aventuriers de la table à dessinAvec Matthieu Bonhomme, Christian Rossi / Animée par Vincent BrunnerConservatoire - Auditorium15h00 - 16h30 : Emil Ferris et ses monstresAvec Emil Ferris (États-Unis) / Animée par Romain BrethesEspace Franquin - Salle Buñuel10h00 - 11h30 : La mémoire face au nazismeAvec Philippe Collin, Nora Krug (États-Unis) / Animée par Sylvain LesageConservatoire - Auditorium11h30 - 13h00 : Bernadette Després, 50 ans à dessiner la jeunesseAvec Bernadette Desprès / Animée par Romain GallissotEspace Franquin - Salle Buñuel11h30 - 13h00 : Un auteur au ParadisAvec Terry Moore (États-Unis) / Animée par Vincent BrunnerConservatoire - Auditorium13h00 - 14h30 : Blue Giant, GlénatAvec Shinichi Ishizuka (Japon)Manga City14h30 - 16h : Dans les coulisses de la créationAvec Jérémie Moreau / Animée par Benjamin RoureL'Alpha - Auditorium15h00 - 16h30 : De Pratt à Caravage - Itinéraire d'un maestroAvec Milo Manara (Italie) / Animée par Romain Brethes et Claudio Curcio (Italie)Espace Franquin - Salle Buñuel15h00 - 16h30 : Beastars, Ki-oonAvec Paru Itagaki (Japon)Manga CityDimanche 27 janvier10h30 - 12h : Chiisakobe, Le Lézard NoirAvec Minetaro Mochizuki (Japon)Manga City13h30 - 15h : Dessiner l'enfanceAvec Taiyo Matsumoto (Japon) / Animée par Stéphane BeaujeanManga City10h00 : Batman 80 ans : un genre américain démasquéAvec Paul Dini (États-Unis), Jock (États-Unis), Frank Miller (États-Unis)/ Animée par Lloyd Chéry et Yann GrafEspace Franquin - Salle Buñuel13h30 : Catherine Meurisse / Animée par Tewfik HakemEspace Franquin - Salle Buñuel13h30 : Riad Sattouf / Animée Tewfik HakemEspace Franquin - Salle Buñuel14h00 : Taiyo Matsumoto (Japon) / Animée par Lloyd Chéry GuilbertCinéma CGR - Salle 1Évènement payant17h00 : Tsutomu Nihei (Japon) / Animée par Fausto FasuloEspace Franquin - Salle Buñuel