FIBD 2020 : le Prix Tournesol salue Femme sauvage, de Tom Tirabosco

Dans un futur proche, aux États-Unis, les manifestations contre les outrances du capitalisme sauvage ont tourné aux émeutes et à la guerre civile. Alors que la planète elle-même se rebiffe suite aux dérèglements climatiques, les plus riches se sont retranchés dans des zones ultra sécurisées alors que les Rebels se sont réfugiés dans le Nord afin d'échapper à la répression. Après de nouveaux affrontements, une jeune femme décide de les rejoindre. Elle voyage seule. Très vite, elle va être confrontée à la nature, dans un périple qui la poussera dans ses ultimes retranchements. Elle qui voue à la nature un respect immense, elle découvre vite les difficultés de la survie en milieu sauvage... c'est pourtant au cœur de cette nature hostile qu'elle fera une rencontre qui va bouleverser sa vie.

Ce prix récompense pour la 24e année un album paru en langue française, mettant en lumière une ou plusieurs valeurs de l'écologie politique. Après un scrutin serré avec Le Loup de Jean-Marc Rochette et Humains, la Roya est un fleuve de Baudoin et Troub's, les 240 pages noir-et-blanc de Tirabosco ont fait la différence.« Cette vision [de Tom Tirabosco], souvent noire, peut procurer un frisson de menace, entre effondrement de guerre civile et saccage généralisé de la planète, mais où la chaleur humaine et la solidarité laisse planer une chance d'en sortir, sans doute la dernière qui nous reste », indique Europe Écologie Les Verts, qui organise le Prix Tournesol.Le jury du Prix Tournesol est présidé chaque année par une figure de l'écologie, cette année la porte-parole de EELV, Éva Sas. Il comprenait également Benoît Monange, directeur de la Fondation de l'écologie politique, le dessinateur Laurent Lolmède, le lauréat de l'an dernier, le scénariste espagnol Antonio Altarriba, un animateur de l'association L214, Jonathan Lecarderonnel et la vice-présidente de la Région (et tête de liste aux Municipales sur Angoulême) Françoise Coutant.