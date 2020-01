FIBD 2020 : un hommage à Robert Kirkman, créateur de The Walking Dead (mais pas que)

Pour la première fois en France, le scénariste Robert Kirkman, créateur de Walking Dead, Invincible et Outcast, parus aux éditions Delcourt, fait l’objet d’une grande rétrospective. Elle retracera vingt ans d’une carrière riche de créations originales au retentissement international, de collaborations avec Marvel, d’aventures éditoriales au sein d’Image Comics et d’expériences télévisuelles.De Robert Kirkman, le grand public connaît surtout Walking Dead, série au succès mondial débutée en 2003 en collaboration avec Tony Moore, puis Charlie Adlard, où quelques survivants doivent affronter des hordes de zombies sur une terre ravagée par une mystérieuse apocalypse. L’adaptation télévisée sur AMC, à laquelle le scénariste a étroitement collaboré, est devenue rapidement l’une des séries les plus marquantes et populaires des années 2010.Mais ce n’est que la partie la plus visible d’une œuvre aussi hybride que fascinante, où émergent chez le scénariste, né en 1978, des préoccupations résolument adultes. Robert Kirkman, en fin connaisseur de la culture pop, n’est jamais aussi à l’aise que lorsqu’il évolue dans les interstices et les marges d’une production mainstream, où il questionne la cellule familiale comme dans Invincible (2002-2018) et Outcast (en cours), ou encore les relations au sein de communautés humaines contraintes de se réinventer, comme dans Walking Dead (2003-2019) et Oblivion Song (en cours).Il s’y interroge aussi sur les modes de création à l’œuvre dans l’industrie du comics. Par son engagement au sein de la maison d’édition Image Comics, Kirkman a cherché en effet à s’affranchir des contraintes éditoriales et artistiques afin de creuser un sillon singulier, qui doit autant aux lectures de son enfance qu’à sa volonté de renouveler certains genres parmi les plus emblématiques (science-fiction, horreur, superhéros). Un goût pour les dialogues ciselés, l’influence perceptible des séries B et Z, le recours à une violence parfois outrancière et l’irruption d’un humour souvent décalé font ainsi de Robert Kirkman un digne émule de Quentin Tarantino dans la culture pop contemporaine.Cette exposition impressionnante de 450 m2 présentera ses œuvres les plus célèbres dans une scénographie immersive et ludique qui questionnera les thèmes favoris de l’auteur — trauma familial, exercice du pouvoir, défis politiques et environnementaux contemporains —, tout en célébrant la pop culture.Le commissariat est assuré par Romain Brethes et Philippe Guedj, sur une scénographie d'Ève Sarfati et Bastien Buignet.Robert Kirkman, Walking Dead et autres mondes popMédiathèque L'AlphaDu 30 janvier au 2 février 2020