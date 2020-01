FIBD : Emmanuel Guibert, Catherine Meurisse et Chris Ware finalistes du Grand Prix 2020

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Nous avons l'honneur d'annoncer que les 3 finalistes pour le Grand Prix 2020 du FIBD d'Angoulême sont : E. Guibert, C. Meurisse & C. Ware.



Le lauréat ou la lauréate du Grand Prix sera annoncé le mercredi 29/01 lors de l’ouverture officielle du Festival à L'Alpha - Médiathèque. pic.twitter.com/iRBbo91prV — Festival d'Angoulême (@bdangouleme) January 15, 2020

Catherine Meurisse, via le site du FIBD

Ils ne sont plus que trois : le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême a officiellement communiqué la liste des finalistes du Grand Prix 2020, récompense la plus convoitée de l'événement. Emmanuel Guibert, Catherine Meurisse et Chris Ware forment ainsi l'ultime trio, avant la révélation du 29 janvier prochain, depuis L'Alpha, la Médiathèque du Grand Angoulême, pour l'ouverture du festival.Emmanuel Guibert, premier cité, est connu pour La Guerre d'Alan, en trois tomes, chez L'Association, et la série jeunesse Sardine de l'espace, avec Joann Sfar et Mathieu Sapin. Le FIBD lui avait consacré une large exposition en 2018, qui permettait notamment d'admirer le travail de l'auteur dessinateur sur de la porcelaine...Catherine Meurisse, elle, fait l'objet avec son œuvre d'une grande exposition dans le cadre de ce FIBD 2020, au Musée du Papier, ouverte du 30 janvier au 1er mars. Elle est l'auteure, notamment, de Mes hommes de lettres (Sarbacane), Le pont des Arts (Sarbacane), Moderne Olympia (Futuropolis) et de La légèreté (Dargaud, 2016), album dans lequel elle évoque sa reconstruction après l'attentat de Charlie Hebdo.Enfin, Chris Ware, déjà en lice pour le Grand Prix en 2018, est de retour : déjà Prix du meilleur album et Prix de la critique au FIBD, il est aussi le lauréat de nombreux prix anglophones, qui célèbrent une oeuvre comprenant, entre autres, Jimmy Corrigan, publié par Delcourt dans une traduction d'Anne Capuron, et Building Stories, également chez Delcourt, toujours dans une traduction d'Anne Capuron.