FIBD : une programmation spéciale famille le dimanche 27 janvier

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les expositions

Les projections

Ateliers jeunesse

Animations jeunesse

Espace FranquinUne exposition exceptionnelle reviendra sur l’œuvre de l’un des plus grands tenants du manga de science - fiction, créateur des séries BLAME!, Knights of Sidonia et Aposimz. Toute la diversité graphique de Nihei sera ainsi exposée à Angoulême. L’exposition valorisera le travail graphique de l’artiste par la présentation de planches originales, de reproductions de ses travaux numériques et des agrandissements plongeant le visiteur dans le vertige de ses perspectives. Une exploration des thématiques maîtresses de sa création viendra éclairer les visions à la limite du prophétique de cet auteur fasciné par notre futur lointain.Commissaire : Stéphane FerrandScénographe : Atelier w110Production : 9eArt+ / FIBDAvec la participation des éditions GlénatQuartier JeunesseLe Festival d’Angoulême propose une exposition consacrée à l’œuvre de Bernadette Després, la dessinatrice – entre autres – des célèbres Tom-Tom et Nana...Pour comprendre l’incroyable succès que rencontre la série Tom-Tom et Nana, nous avons donné la parole aux auteurs et autrices qui ont pendant plus de quarante ans écrit et inventé ces centaines d’histoires intemporelles.De Jacqueline Cohen à Évelyne Reberg, en passant par quelques collaborations ponctuelles comme celle d’Emmanuel Guibert, vous pourrez découvrir au sein de l’exposition les témoignages de ceux qui ont collaboré avec Bernadette Després durant toutes ces années.Commissaire : Romain GallissotScénographes : Élodie Descoubes et Joël Portal Production : 9eArt+ / FIBDMédiathèque l'AlphaPlongez dans l’univers du protecteur de Gotham City ! Urban Comics, DC, Warner Bros. et le Festival mettront à l’honneur Batman, qui fêtera ses 80 ans en 2019.Façonnée par de multiples talents, de Bob Kane à Frank Miller, cette icône a marqué l’essor des comics. Cette exposition immersive et ludique vous propose de traverser tous les lieux cultes du plus célèbre des super-héros américains.Cette exposition spectaculaire, destinée à tous les publics, reviendra sur cet univers d’une richesse inouïe. Les visiteurs découvriront les multiples facettes du justicier masqué, de sa vie tourmentée aux thèmes qui sous-tendent ses histoires ou encore aux nombreux artistes qui lui ont donné vie. Le public pourra évoluer dans les lieux les plus emblématiques de l’univers Batman, où costumes et planches originales seront exposés pour cette rétrospective inédite.Les festivaliers pourront découvrir la Batmobile du premier Tim Burton, dessinée par Anton Furst et visiter la Batcave !Commissaires : Yann Graf et Stéphane BeaujeanScénographes : Eve Sarfati et Bastien BuignetProduction : 9eArt+ / FIBD avec la participation d’Urban Comics10h30 Cinéma / CGR - Salle 2de Alexandre Astier12h00 - 13h30 / Cinéma CGR - Salle 3Dans le parc d'attractions d'épouvante Zombillénium, les monstres ont le blues. Jusqu'à l'arrivée d'Hector, un humain, muté en drôle de monstre... Et si il devenait finalement la nouvelle attraction phare du parc ?Avec Arthur De Pins13h30 - 15h30 / Cinéma CGR - Salle 4C'est avant tout l'histoire d'une amitié extraordinaire entre un petit garçon et son chien.Qui n'a pas rêvé d'avoir un cocker comme Bill ou une tortue Caroline avec qui on peut partager ses joies, ses tristesses, et tout un tas d'aventures rocambolesques ?Saison 2 - Une production France Télévisions.10h30 - Musée de la BD - Auditorium (Durée : 1h)A partir de 6 ans (sur réservation)Viens apprendre en famille à dessiner Boule & Bill avec le dessinateur des derniers albums de la BD de Roba qui fête cette année les 60 ans de sa création.Avec Jean Bastide10h30 - Musée de la BD - Salle de Médiation (Durée : 1h)(sur réservation)En abordant les codes du cinéma et de la bande dessinée, l'enfant va créer une affiche à partir de ses dessins et d'un système de découpage.11h30 - Musée de la BD - Salle de Médiation (Durée : 1h)(sur réservation)Un atelier pour créer une case de bande dessinée qui déchire.12h30 - Musée de la BD - Salle de Médiation (Durée : 1h)(sur réservation)Un atelier pour créer sa propre couverture en s'inspirant de la collection Copyright de Futuropolis. L'enfant travaille la typographie et tous les codes de l'édition de la bande dessinée.15h30 - Musée de la BD - Salle de Médiation (Durée : 1h)À partir de 7 ans (sur réservation)L'eau devient tous les jours de plus en plus précieuse. C'est un bien que l'Humanité doit préserver, non seulement pour ce qu'elle est mais aussi pour tout ce que sa difficulté d'approvisionnement peut impliquer sur les Hommes : enfants et adultes, hommes et femmes. L'Agence française de développement, le Festival et les Petits Débrouillards vous proposent de venir vous immerger, le temps d'un atelier, dans des histoires d'eau.Avec Les Petits Débrouillards10h - Familibulles (Durée : 3h)Avec Antonello Dalena10h - Magic Mirror - Cour de l'Hôtel de Ville (4 sessions de 45 min )Entrez en piste ! Les éditions Rue de Sèvres et le Festival vous invitent à une session de cours de cirque autour de l’univers de la série Les Spectaculaires. Héros d’une époque où l’art de l’illusion se perd face au cinéma, les personnages des Spectaculaires émeuvent par leur tendresse et la beauté de leurs tours de passe-passe.Ballons, cordes, assiettes chinoises et jonglage, chacun pourra s’initier aux arts du cirque au cours d’ateliers issus de l’univers de cette bande dessinée.10h - Quartier Jeunesse (Durée : 2h30)Le Festival fête les 60 ans d'Astérix ! À l'occasion de l'anniversaire de notre gaulois favori, les studios et éditions Albert René reviennent sur la longue histoire de ce personnage haut en couleur. À travers des aventures qui ont accompagné des générations de lecteurs. Venez fêter cet anniversaire convivial, où petits et grands pourront créer et envoyer des cartes postales à Astérix et Obélix. De nombreuses surprises attendent les festivaliers !11h - Place marengo (Durée : 1h)Participez à la plus grande parade de zombies d'Angoulême ! Les éditions Dupuis vous invitent à défiler en famille à travers la ville. Venez déguisés et maquillés en personnages de la série Zombillénium d'Arthur de Pins.Les festivaliers seront accompagnés d'une batucada et rejoindront le Quartier BD-Ciné-Séries, où une projection du film aura lieu à 12h.Avec Arthur De Pins15h00 - Magic Mirror - Cour Hôtel de Ville (Durée : 2h)Soixante ans que cela dure, soixante ans que Boule et Bill transmettent une douce idée du bonheur à leurs lecteurs. Retrouvez le petit garçon facétieux et son gentil cocker lors de leur goûter d'anniversaire ! Depuis leur première apparition en 1959, les deux héros créés par Jean Roba et repris par Laurent Verron sont devenus des figures incontournables de la bande dessinée franco-belge. Boule et Bill ont traversé le temps sans se démoder, écrivant ensemble une histoire qui lie les générations. Rejoignez-nous pour ce moment de partage et de gags !Dans la limite des places disponibles