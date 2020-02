FIBD : visite de l'exposition Trondheim, guidée par Lewis

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Lapinot, en mauvaise posture

Comix 2000 par Lewis Trondheim

« Au début, comme vous pouvez le constater, je ne savais pas dessiner », pointe Lewis Trondheim en montrant une de ses premières histoires, dans la série Psychanalyse. Le même personnage y est reproduit plusieurs fois, photocopié avec de très légères variations : cela suffit pour raconter quelque chose, plaide l'auteur, qui en fait même un credo de lecteur et de créateur.Depuis cette première oeuvre, Trondheim a conservé une certaine économie de moyens, qui se retrouve souvent, par exemple dans le personnage de La Mouche, graphiquement très simple et très efficace. L'auteur l'admet facilement : il dessine très vite, bien plus vite que la plupart de ses collègues dessinateurs, et il aime ça. « Quand Joann Sfar fait deux albums fantasy en 10 ans [L'Ancien Temps], j'en fait 12 en 9 ans [la série Ralph Azham, NdR]. »Sfar, Manu Larcenet, Fabrice Parme, José Parrondo ou encore sa compagne, Brigitte Findakly : Trondheim partage souvent les oeuvres, mais trouve aussi le temps de travailler seul, d'une manière quasi-compulsive, n'hésitant pas à se mettre en scène dans des récits sous les traits d'un personnage à tête d'oiseau. « J'ai pris un chat au début, parce que j'aimais bien les chats, et aussi parce que je ne m'étais jamais vu de profil. Entre-temps, je me suis vu », s'amuse-t-il.Mine de rien, Approximativement, où il fait évoluer son double volatile, compte parmi les bandes dessinées qui vont asseoir le genre autobiographique en France, souligne Thierry Groensteen, le commissaire de l'exposition, avec d'autres auteurs de L'Association comme David B. ou JC Menu.Dans cette exposition thématique, on comprend avant tout que Trondheim aime organiser sa propre compétition, passer d'un sujet à l'autre, pour ne jamais s'ennuyer. La naissance de Lapinot, un de ses personnages les plus célèbres, survient ainsi d'un défi personnel : « Dès le début, je me suis dit que j'allais faire une histoire en 500 pages, avec 12 cases par page, de manière improvisée, et on verra bien ce que cela va donner... »Ce goût du jeu et de la contrainte n'étonneront pas, chez un des membres fondateurs de l'Ouvroir de bande dessinée potentielle (OuBaPo), mais il lui permet aussi de franchir de nouvelles étapes en tant que créateur et, notamment, de faire évoluer son dessin, en témoignent ces environnements tirés des Petits Riens...L'amour du croquis, du dessin rapide, aura d'ailleurs permis de faire naitre cette fameuse mascotte du Festival d'Angoulême, le Fauve...Il se retrouve aussi dans certains projets, certaines oeuvres, notamment Comix 2000, ou encore les scénarii dessinés, comme celui de La Nouvelle Pornographie. Et dans l'initative des 24 heures de la BD, impulsée en 2007 au Festival d'Angoulême par Trondheim, où il s'agissait de créer une bande dessinée sous contraintes, dans un délai de 24 heures.Un goût pour le vite fait, bien fait qui n'empêche pas l'auteur, sur un coup de tête, de peindre une mappemonde aux couleurs des aventures de Lapinou, une pièce unique présentée dans l'exposition... Et jamais vraiment terminée par son auteur, volatil comme son alter ego animal...Crédit photos : ActuaLitté, CC BY SA 2.0