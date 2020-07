Fiction et histoire : un grand prix attend le vote des lecteurs

Prix d’éditeur oblige, la sélection est composée de 8 titres parus aux éditions Hauteville au cours des dernières années. Un site internet pour voter a été mis en place, à retrouver à cette adresse Fortes du succès rencontré avec le Prix des Lectrices, les éditions Hauteville lancent, en 2020, le Grand Prix du Roman historique qui récompensera pour la première année le meilleur roman de fiction historique. La sélection de cette première édition est la suivante :Le parfum de nos souvenirs, de Camille Di Maio (trad. Agnès Jaubert)Reines de sang, de Philippa Gregory (trad. Mathias Lefort)Le vent nous portera, de Jojo Moyes (trad. Nathalie Guillaume)Une île en Orient, de Jenny Ashcroft (trad. Sébastien Baert)La rose et la tour, de Fiona McIntosh (trad. Fanny Adams)Victoria, de Daisy Goodwin (trad. Julie Lauret-Noyal)La fille du marchand de saphirs, de Dinah Jefferies (trad. Fanny Adams)Le secret de Pembrooke Park, de Julie Klassen (trad. Agnès Jaubert)Ce sont les lecteurs et les blogueurs partenaires qui couronneront la lauréate, en votant pour leur roman préféré sur le site, grandprixromanhistorique.fr, entre le 1er juillet et le 31 août 2020.La lauréate sera dévoilée lors de la remise du prix qui aura lieu le 29 septembre 2020 à la Tour Jean sans Peur à Paris.La sélection hétéroclite, mettant à l’honneur aussi bien des romans d’autrices phares comme Daisy Goodwin ou Philippa Gregory que ceux d’autrices montantes comme Dinah Jefferies ou Fiona McIntosh, est composée de 8 titres, tous parus aux éditions Hauteville au cours de ces dernières années.