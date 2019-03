Fiction, non-fiction, poésie et jeunesse : 2e sélection des Prix SGDL 2019

Le jury de la SGDL s'est réuni le 25 mars pour procéder à la deuxième sélection des livres pour les Grands prix 2019. La session des Grands prix SGDL récompense des auteurs confirmés dans quatre catégories : fiction, non-fiction, poésie et jeunesse. Viennent s'ajouter deux Grands prix SGDL pour l'œuvre en fiction et en traduction.



photo SGDL





Grand Prix SGDL de Fiction



Emmanuelle Bayamack-Tam, Arcadie, POL

Sarah Chiche, Les enténébrés, Le Seuil

Isabelle Marrier, Le silence de Sandy Allen, Flammarion

Serge Mestre, Regarder, Sabine Wespieser

Ingrid Thobois, Miss Sarajevo, Buchet-Chastel/Qui Vive



Grand Prix SGDL de Non Fiction



Robert Badinter, Idiss, Fayard

Eric Charmes, La Revanche des villages, Le Seuil

Delphine Horvilleur, Réflexions sur la question antisémite, Grasset

Frédéric Pajak, Manifeste incertain 7, éditions Noir sur Blanc

Michelle Perrot, George Sand à Nohant, Le Seuil



Grand Prix SGDL de Poésie



Olivier Apert, Si et seulement Si, Lanskine

Olivier Domerg, La somme de ce que nous sommes, Lanskine

Félix Jousserand, Mauvais penchant, Au diable Vauvert

Denis Rigal, La joie peut-être, Le Bruit du temps



Grand Prix SGDL du Roman Jeunesse



Sigrid Baffert, Tous les bruits du monde, Milan jeunesse

Nathalie Bernard, Sauvages, Thierry Magnier

Stephen Carrière, L'enchanteur, Pocket Jeunesse

Laura Jaffé, Journal d’une fille chien, La Ville Brûle

Marie Pavlenko, Un si petit oiseau, Flammarion



Les lauréats des Grands prix pour l'oeuvre de fiction et Grand Prix SGDL - Ministère de la Culture pour l'oeuvre traduction seront dévoilés lors de la dernière sélection qui se tiendra au mois de Mai 2019.