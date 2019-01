Fiesta Gráfica, le graphisme latino-américain à l'honneur

< >

Martha Granados Kiko Farkas El Fantasma de Heredia Michel Bouvet

L’exposition réunit du 15 février au 7 mai 2019 une sélection significative d’affiches et de productions graphiques réalisées dans leurs pays respectifs par ces artistes latino-américains tels que Colectivo Onaire [Mariana Campo Lagorio, Gabriel Lopatín, Gabriel Mahia, Sebastián Puy, Natalia Volpe], Theo Contestin, El Fantasma de Heredia [Anabella Salem, Gabriel Mateu], Mono Grinbaum (Argentine), Bebel Abreu, Kiko Farkas, Rico Lins (Brésil), Martha Granados (Colombie), Idania del Río, Giselle Monzón (Cuba), Pablo Iturralde (Équateur), Jorge Alderete, Benito Cabañas, Alejandro Magallanes, Germán Montalvo, (Mexique), Celeste Prieto (Paraguay), Natalia Iguiñiz Boggio (Pérou) ou encore Atolón de Mororoa [Andrés Amodio, Zelma Borras, Diego Fernandez, Diego Prestes] (Uruguay).Elle présente également les affiches de Michel Bouvet consacrées à des événements en Amérique latine (Las Bodas de Figaro à Montevideo, etc.) ou exposées dans les pays latino-américains, ainsi qu’une sélection de ses photographies – inédites ou publiées dans son livre Typographies parallèles – prises lors de ses voyages sur le continent.Un ensemble de photographies, livres, objets, croquis et dessins préparatoires qui documentent le travail de Michel Bouvet et de ses amis graphistes latino-américains – rendant compte à la fois de son élaboration et de son environnement culturel – viennent enrichir l’exposition.Un livre-catalogue est édité à cette occasion sous la direction de Daniel Lefort (anciennement directeur de l’Alliance française de Buenos Aires et conseiller culturel de France dans les pays d’Amérique centrale, au Paraguay, au Pérou et en Uruguay) et de Michel Bouvet.Le commissariat de l'exposition est assuré par Michel Bouvet et Daniel Lefort.