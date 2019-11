Fifi Brindacier au cirque, une comédie musicale déjà en préparation 

Pippi at Circus (Fifi Brindacier au cirque) devrait être présenté en première mondiale le 26 juin 2020 au Cirkus, une arène située à Djurgården, à Stockholm. Autour de ce projet collaborent la société Pop House Production, la Astrid Lindgren Company ainsi que la compagnie emblématique du cirque contemporain suédois, Cirkus Cirkör.Le spectacle est une adaptation d’un roman d’Astrid Lindgren, Pippi Goes to the Circus, publié en 1999 par Penguin Random House et illustré par Michael Chesworth. L'ouvrage met en scène Fifi et ses deux amis Tommy et Annika au cirque, où ils font notamment la rencontre de la danseuse Elvira, de la princesse du cirque Mlle Carmencita, et de l’homme le plus fort du monde, Starke Adolf.Tilde Björfors, directrice de la compagnie et Maria Blom, metteure en scène et dramaturge sont en charge du scénario. Magdalena Åberg est responsable de la scénographie et des costumes. Björn Kristian Ulvaeus, connu également pour avoir participé à la comédie musicale Mamma Mia !, est le producteur exécutif. Il s’occupe également de la musique, qui sera interprétée en direct par un orchestre.« Imaginez-vous être dans le public et assister à la découverte du cirque par Fifi Brindacier, c’est totalement irrésistible ! » a déclaré Olle Nyman, directeur général de la Astrid Lindgren Company. « Ce sera très amusant, car on sait déjà qu’elle ne peut jamais rester assise à sa place, elle veut toujours jouer. Nous sommes vraiment impatients de mettre en scène cette petite fille indépendante, amusante et courageuse avec cette incroyable compagnie. »« Présenter un spectacle au Cirkus est un rêve devenu réalité », indique à son tour Tilde Björfors, fondatrice et directrice de la compagnie Cirkus Cirkör. « L’arène sera remplie de performances. Mêler le cirque avec Fifi Brindacier, petite fille intrépide joueuse et fantaisiste, est idéal pour célébrer ses 75 ans ».Le spectacle devrait être présenté tout l’été à Stockholm. Aucune information n’a pour le moment été révélée sur d’éventuelles représentations à l’étranger. Pour rappel, les trois romans mettant en scène Fifi Brindacier publiés entre 1945 et 1948 ont été traduits en 77 langues, et vendus à près de 65 millions d’exemplaires dans le monde.via Cision News