Fin du festival Lausan'noir, consacré aux polars et thrillers

Alors que le salon du livre de Genève est reprogrammé fin octobre, le rendez-vous des amateurs de littérature noire de l’automne disparaît sans suspense.La Fondation pour l’Écrit, qui organisait la manifestation, a décidé de mettre un terme à Lausan’noir : la faible affluence que suscite cet évènement eu égard aux moyens et aux effectifs déployés a eu raison du festival du polar.Et ce, alors que le salon du livre de Genève s’inscrit désormais au calendrier des évènements culturels de l’automne. La manifestation genevoise a en effet décalé ses dates pour l’édition 2020, basculant de fin avril début mai au mois d’octobre , du 28 au 1er novembre.En 2018, Lausan’noir avait tenté de remanier son concept en articulant sa programmation autour du Prix du Polar romand et en investissant le Lausanne Palace pour lui donner un second souffle et le rendre plus attractif. « Ses efforts n’auront pas suffi à éviter la fin quasi annoncée de ce festival », indique le salon de Genève.Toutefois, un problème de gouvernance se posait, ainsi que ne l’indique pas le communiqué du salon : en effet, Isabelle Falconnier, ancienne présidente du salon du livre de Genève, occupe également des fonctions politiques dans la ville de Lausanne — déléguée à la politique du livre de la ville.En outre, le prix du polar romand appartenait à la ville, empêchant Palexpo de reprendre totalement à son compte la manifestation — et éventuellement, de l’exporter dans une autre ville. La ville reprendra toutefois la manifestation à son compte à partir de 2020.