Finalement, Sony et Marvel s'entendent autour de Spider-Man

Spider-Man : Far From Home

Ce vendredi 27 septembre, Marvel et Sony ont annoncé, dans un communiqué commun, la signature d'un accord autour de l'exploitation cinématographique du personnage Spider-Man. Pour rappel, les droits cinéma de ce dernier avaient été cédés à Sony dans les années 1990, alors que Marvel était quasiment au bord de la faillite. À l'époque, Sony avait déboursé environ 7 millions $ pour se les offrir, selon les rumeurs.L'accord signé jeudi, tard dans la nuit, vient après des négociations houleuses : Sony et Disney s'étaient quittés peu satisfaits, en août dernier, en laissant entendre que l'avenir de Spider-Man restait incertain . En cause, les conditions de financement et la répartition des gains des films Spider-Man en prises de vue réelles. Selon les conditions en vigueur jusqu'à Spider-Man : Far From Home, Marvel ne recevait que 5 % des premiers jours du box-office et les recettes des ventes des produits dérivés.Or, d'après les termes du nouvel accord, Marvel et Disney financeront environ un quart de la production des films solo Spider-Man, et conserveront l'intégralité des droits sur les produits dérivés, en échange de 25 % sur les recettes. Et, que les fans se rassurent, Spidey sera de nouveau présent dans un film de l'univers cinématographique Marvel, dès le 16 juillet 2021.« Spider-Man est un symbole fort, dont l'histoire passionne tous les âges et tous les publics autour du monde. Il se trouve également qu’il est le seul héros doté de superpouvoirs à traverser les univers cinématographiques. Ainsi, alors que Sony continue de développer son propre univers Spidey, vous ne saurez jamais ce que l’avenir peut réserver », s'est réjoui Kevin Feige, le superproducteur de Marvel, qui supervisera d'ailleurs les films Spider-Man de Sony.via Variety