Flâner dans les rues de Paris sous les traits du dessinateur Jean-Claude Götting

Du 25 juin au 25 juillet 2020, la galerie Huberty & Breyne de Paris célèbrera le dessinateur français Jean-Claude Götting à travers une exposition inédite. Intitulée Traverser la Nuit, elle mettra en vedette plus d’une centaine de dessins publiés en 2019 dans son recueil éponyme. Il sera également possible de découvrir ses récentes acryliques représentant différents lieux de Paris et publiés à l’occasion de cette exposition.



Après l’exposition Moments en 2018 , dans laquelle l’illustrateur, peintre et auteur de BD évoquait les figures féminines à travers une série de dessins grand format, la galerie Huberty & Breyne propose une nouvelle fois d’entrer dans l’univers de Jean-Claude Götting.Promenade, errance, balade, flânerie, croisements, rencontres : cette fois-ci, l’exposition rendra hommage à Paris, cette capitale très chère au cœur de Jean-Claude Götting, présenté comme l’un « des plus singuliers et des plus brillants dessinateurs français ».« Il saisit avec sensibilité “son” Paris, celui de Montmartre où il vit et travaille, mais également ici la place de la Bastille, là le quartier du Marais, ailleurs le Jardin des Tuileries, les alentours de la Tour Eiffel ou encore Saint-Germain-des-Prés » annonce la galerie parisienne.Pour rappel, Jean-Claude Götting est né à Paris en 1963. Il y a également fait ses études aux Arts Appliqués Duperré.Sera également exposée une sélection de ses œuvres issue de sa série Traverser la nuit. « On y retrouve les mêmes émotions transposées dans un décor plus indécis, hors du temps, dans une pénombre où l’on devine parfois l’aube naissante, et le mystère entourant ces images narratives ne fait que s’accroître. »