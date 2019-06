Flash Gordon de retour au cinéma, avec un film d'animation

Le comic de science-fiction Flash Gordon, créé par Alex Raymond en 1934, devrait prochainement se retrouver animé au cinéma : le groupe Disney, par l'intermédiaire de la Fox, aurait proposé le projet à Taika Waititi, sans que son rôle ne soit encore précisément connu. Waititi a réalisé Thor : Ragnarok en 2017, un film plutôt baroque et psychédélique au sein du Marvel Cinematic Universe.La bande dessinée Flash Gordon, à la durée de vie particulièrement longue, a déjà été adaptée à plusieurs reprises : le film le plus connu remonte à 1980, réalisé par Mike Hodges, mais principalement resté dans les mémoires pour la bande originale de Queen.Le choix de l'animation est compréhensible : l'esthétique de la série et son côté space opera assumé pourraient être retranscrits à merveille dans un long-métrage animé. D'autres réalisateurs avaient été approchés, mais pour des longs-métrages en images réelles, cette fois, dont Matthew Vaughn (Kingsman) et Julius Avery (Overlord), rappelle Deadline