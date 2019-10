Flore Vesco reçoit le Prix Vendredi 2019 pour L’Estrange Malaventure de Mirella

Moyen Âge. Les rats ont envahi la paisible bourgade d'Hamelin. Vous croyez connaître cette histoire par cœur ? Vous savez qu'un joueur de flûte va arriver, noyer les rats en musique, puis les enfants d'Hamelin ? Oubliez ces sornettes : la véritable histoire est bien pire, et c'est grâce à Mirella, une jeune fille de 15 ans, qu'on l'a enfin compris. Jusqu'ici, elle passait inaperçue en ville — qui s'intéresserait à une porteuse d'eau, à une crève-la-faim, une enfant trouvée ? Seulement voilà, Mirella a un don ignoré de tous : elle voit ce que personne d'autre ne voit. Par exemple, elle a bien repéré ce beau jeune homme en noir, qui murmure à l'oreille de ceux qui vont mourir de la peste... Et ça lui donne une sacrée longueur d'avance. Y compris sur le plus célèbre dératiseur de tous les temps.

Deux mentions spéciales ont aussi été attribuées à Jo Witek pour Premier arrêt avant l’avenir (Éditions Actes Sud Junior) et Thibault Vermot pour Fraternidad (Éditions Sarbacane).Le Prix Vendredi récompense, chaque année, un ouvrage francophone, destiné aux plus de 13 ans, désigné par un jury composé de professionnels. Il est doté d’un montant de 2000 € grâce au soutien de la Fondation d’Entreprise La Poste.Le résumé de l'éditeur pour L’Estrange Malaventure de Mirella :Cette année, 56 titres ont été soumis par 36 maisons d’édition au jury du Prix Vendredi composé de Michel Abescat (Télérama), Raphaële Botte (Mon Quotidien ; Lire), Philippe-Jean Catinchi (Le Monde), Françoise Dargent (Le Figaro), Marie Desplechin (auteure), Sophie Van der Linden (auteure et critique littéraire) ; et Nathalie Riché (critique littéraire, Allonz’enfants). Une sélection de 10 livres avait ensuite été présentée.Flore Vesco - L’Estrange Malaventure de Mirella - L'École des Loisirs - 9782211301558 - 15,50 €