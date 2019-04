Florence Berthout recevra les insignes d'Officier des Arts et Lettres

Florence Berthout © Photo ENSAD-Mathieu Faloumi

La cérémonie se déroulera au Plateau, en présence de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France et sera également l’occasion de découvrir en avant-première quelques-unes des œuvres de l’exposition monographique consacrée à l’artiste britannique Simon Starling (Catherine, Masahiko, Rex et les autres), qui sera alors en cours de montage (inauguration le 15 mai).Engagée en faveur de la culture, elle a lancé en 2015 le festival Quartier du Livre , regroupant chaque année au mois de mai dans le 5e plus de 200 événements autour de la libérature sous toutes ses formes. En 2018, elle crée également avec François Léotard l’association « Le Livre Vivant », afin d’aider les libraires en difficultés.