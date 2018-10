Florence Gétreau reçoit le Prix du Cercle Montherlant – Académie des beaux-arts

Le Prix du Cercle Montherlant - Académie des beaux-arts a été décerné lundi 22 octobre à l’ouvrage Voir la musique de Florence Gétreau publié aux éditions Citadelles & Mazenod. La récompense, créée en 2002, salue chaque année un ouvrage de langue française consacré à l’art. L’ouvrage primé fait l’objet d’une appréciation globale — rédactionnelle, illustrative, graphique.

Comment les artistes ont-ils représenté la musique du XVI au XX siècle ? Telle est la question soulevée par cet ouvrage, lequel permet de découvrir des oeuvres qui s'intéressent tout d'abord à la matérialité de la musique, c'est-à-dire ses instruments, ses musiques notées, ses gestes, ses acteurs et ses lieux de pratique. En raison de son égale immatérialité, de son caractère éphémère et des sensations qu'elle procure, la musique l'emporte en immédiateté et en intensité sur les autres sens pour solliciter l'imaginaire. Elle innerve de ce fait la fable humaine, ses grands mythes, son histoire, ses religions. C'est pourquoi nombre d'images dépassent la transposition de la réalité sonore pour ouvrir sur un univers symbolique.

Cet ouvrage offre un panorama de la représentation de la musique dans la peinture du XVIe au XXe siècle, à travers la figuration de ses instruments, musiques notées, gestes, acteurs et lieux de pratique.Conservateur du patrimoine et docteur habilité, Florence Gétreau a fait carrière au Musée instrumental du CNSM de Paris et a été chef de projet du musée de la Musique. Responsable du département de la Musique au musée national des Arts et Traditions populaires de Paris, elle a créé la revue Musique•Images•Instruments éditée par CNRS éditions. Depuis 2004, elle dirige l’Institut de recherche sur le patrimoine musical en France.Le résumé de l'éditeur pour Voir la musique :

La sélection pour le Prix du Cercle Montherlant – Académie des beaux-arts 2018 était la suivante :

Joseph-Benoît Suvée (1743-1807) de Sophie Join-Lambert et Anne Leclair, aux Éditions Arthena

Georges de la Tour. Le maître des nuits de Robert Fohr, aux Editions Cohen & Cohen

Pérégrinations. Paysages entre nature et histoire de Pierre Wat, aux Éditions Hazan

Voir la musique de Florence Gétreau, aux Editions Citadelles & Mazenod

Peindre le rêve de Daniel Bergez, aux Editions Citadelles & Mazenod

Peintres photographes de Michel Poivert, aux Editions Citadelles & Mazenod



Le jury rassemblait M. Jean Cortot, membre de l’Académie des beaux-arts, Président du jury, M. Laurent Petitgirard, Secrétaire perpétuel de l’Académie des beaux-arts, Mme Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, M. Patrick de Carolis, Président de l’Académie des beaux-arts, directeur du Musée Marmottan Monet, M. Adrien Goetz, membre de l’Académie des beaux-arts, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ancien ministre, M. Francis Baillet, Président du Cercle Montherlant, M. Olivier Dassault, député de l’Oise, artiste, M. Jean-Pierre Grivory, Président Directeur Général de la Société « Parfums Salvador Dali », Mme Dina Kawar, ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie au Conseil de sécurité, Mme Nathalie Obadia, galeriste, Mme Maryvonne Pinault, mécène et collectionneur, M. François-Xavier de Sambucy de Sorgue, Président du Cercle Montherlant et Co-Président du jury, M. Edward Vignot, historien d’art.

D’un montant de 10 000 €, le Prix est réparti entre l’auteur (8000 €) et l’éditeur (2000 €). Il est financé par Monsieur Jean-Pierre Grivory, Président Directeur Général de la Société « Parfums Salvador Dali ».Le Prix du Cercle Montherlant - Académie des beaux-arts sera remis lors de la Séance solennelle de l’Académie des beaux-arts le 21 novembre prochain sous la Coupole de l’Institut de France.