Florence Rhodes, Prix Dora-Suarez 2020 du premier roman

Ce prix qui récompense le meilleur premier roman noir de l’année écoulée, lui sera remis à Lyon le 21 mars prochain. Créée en 2012, l’association lyonnaise Dora-Suarez s’attache à promouvoir le polar et le roman noir.Un meurtre. Quatre femmes. Une semaine. Édouard Schaeffer est assassiné un soir de janvier dans la cuisine de son restaurant. Quatre femmes, amies d’enfance et détentrices d’un lourd secret, sont suspectées. La première a la beauté du diable, la deuxième a un QI hors du commun, la troisième a du talent et la quatrième a un beau mari : la victime. Le commandant Abel Hamelin est chargé de l’enquête, une affaire criminelle difficile car il a seulement une semaine pour la résoudre avant qu’elle lui soit retirée.Qui était Edouard Schaeffer ? Pourquoi Denise, son épouse, et ses trois amies Maud, Clara et Clémence ont-elles chacune de bonnes raisons d’avoir voulu le tuer ? Un témoin l’atteste, il a vu l’une de ces femmes quitter le lieu du crime ce soir-là. Laquelle des quatre a tué le séduisant Edouard Schaeffer ?Une énigme à la Agatha Christie qui donne du fil à retordre à l’officier de police Hamelin, dont les fantômes du passé resurgissent au même moment. Pour le commandant et son équipe, les nuits sont courtes. Seulement sept jours pour réussir à faire éclore la vérité ! Sept jours correspondant aux sept chapitres qui composent ce polar noir au rythme haletant.