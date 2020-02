Florian Pigé lauréat du Prix Landerneau Album Jeunesse pour Bulle d'été

Au centre, Florian Pigé, le lauréat (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Au bord de la piscine, le temps est comme suspendu pour le jeune garçon qui termine son petit-déjeuner les pieds dans l'eau. C'est bientôt la fin des vacances. Livré à lui-même, ses parents travaillant toute la journée, l'enfant plein d'imagination occupe son temps à mille petites activités. L'après-midi, une cape sur le dos, il enfourche son vélo, nourrit tous les chats de la rue et parfois, quand il a de la chance, croise Lily... Il ne connaît que son prénom. Elle est jolie. Lui, timide. Demain c'est la rentrée. Il reste tant à faire :

Dessiner encore, construire une cabane, observer les étoiles, sourire à Lily.

1180 libraires ont été invités à voter pour l’album de leur choix, parmi une sélection de 5 titres rendue publique à la fin du mois de janvier dernier. Leurs votes ont été pris en compte par le jury du Prix Landerneau Album Jeunesse.Après Nicolas de Crécy en 2019, la romancière et journaliste Tania de Montaigne présidait, aux côtés de Michel-Édouard Leclerc, le jury composé de 10 libraires des Espaces Culturels E.Leclerc.Le résumé de l'éditeur pour Bulle d'été :Bulle d'été succède à Nous avons rendez-vous de Marie Dorléans (Le Seuil Jeunesse). Florian Pigé a reçu une dotation de 6 000 € et bénéficiera d’une campagne de publicité dans la presse et dans l’ensemble des Espaces Culturels E.Leclerc.