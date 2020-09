FNAC et BSF invitent à donner ses livres à partir du 18 septembre

CULTURE : 5 millions pour les artistes et

les techniciens du spectacle

Crédit photo : Vladimix CC BY-SA 2.0

À l’occasion de la semaine du développement durable, la Fnac s’engage une nouvelle fois aux côtés de Bibliothèques Sans Frontières avec la Grande Collecte Nationale Fnac. Dès le 18 septembre, le public sera invité à venir déposer ses livres en bon état dans l’un des 180 magasins Fnac partout en France.L’objectif de cette collecte : « donner une seconde vie aux livres », en alimentant des bibliothèques au service de populations défavorisées partout dans le monde mais également en France, grâce aux initiatives de Bibliothèques Sans Frontières.Plus d’un million de livres ont ainsi été collectés en sept ans dans les magasins de l’entreprise pour ensuite être acheminés par l'association vers des bibliothèques solidaires. « La collecte 2020 est d’autant plus importante que le confinement a montré le besoin urgent de créer des bibliothèques dans de nombreux centres d’hébergement accueillant des familles », indique le groupe.Cette opération de l’ensemble des magasins Fnac permettrait de favoriser et de promouvoir la diversité culturelle et l’accès à la culture pour tous, en créant et en alimentant des espaces de lecture, vecteur éducatif essentiel pour l’ensemble des populations.