Foire de Francfort : le Canada voudrait reporter son invitation d'honneur

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

L'année 2020 et sa pandémie mondiale auront été fatales à de nombreux événements littéraires, du salon du livre de Paris à celui de Londres, en passant par plusieurs événements américains. Mais la Foire du Livre de Francfort, organisée du 14 au 18 octobre 2020, tient bon : ses organisateurs ont encore rappelé, il y a peu, que l'événement s'adapterait pour maintenir son édition annuelle Le pays invité d'honneur, le Canada, se montre toutefois beaucoup moins enthousiaste : dans un entretien donné à Quill & Quire , un représentant du ministère du Patrimoine canadien, qui coordonne la préparation de l'événement à Francfort, ne cache pas un certain désir de prendre son temps.« Le Canada apporte son soutien à la décision de la Foire de Francfort de modifier l'événement en 2020 et demeure à ses côtés dans ce projet. Toutefois, le Canada souhaiterait que sa participation en tant qu'invité d'honneur soit reportée à 2021 », indique ce porte-parole, resté anonyme. La raison de ce report semble évidente : mieux vaut participer à une Foire très fréquentée, d'autant plus que les investissements des pays invités d'honneur dans la manifestation sont conséquents.Or, les restrictions de déplacement qui pourraient être maintenues pour certains pays, doublées par la frilosité de groupes éditoriaux, notamment américains, qui ont annoncé leur absence de l'événement , commencent à peser dans la balance. Autrement dit, les retombées économiques de la participation en tant qu'invité d'honneur semblent bien moins alléchantes.« Avec la Frankfurter Buchmesse, le Canada est actuellement en pourparlers avec les trois prochains pays invités d'honneur — l'Espagne, la Slovénie et l'Italie — pour discuter de leur intérêt vis-à-vis d'un éventuel report », ajoute le porte-parole du ministère.Dans le cas d'une impossibilité de déplacement, le Canada se rabattrait sur un programme entièrement virtuel d'événements et de rencontres, avec l'espoir que cela suffise à attirer l'attention sur des œuvres canadiennes. Mais l'opération reste délicate, même pour une foire à distance.