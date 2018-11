Foire du livre de Brive 2018 : la littérature coulait à flots

La 37e Foire du livre s’est déroulée les 9, 10 et 11 novembre 2018 à Brive (Corrèze, Nouvelle Aquitaine). Placée sous la présidence de la romancière Delphine de Vigan, prix Renaudot 2015 pour D’après une histoire vraie (JC Lattès), elle accueillait dans une ambition « populaire et joyeuse » les écrivains de la rentrée littéraire, de nombreuses personnalités du monde des lettres, de la politique et de la télévision.









Année après année, dans une saison marquée par des ventes de livres en forte baisse, la Foire du livre a su tirer son épingle du jeu : « Cette année, la Foire du livre, malgré les difficultés liées aux transports et l’absence de train desservant Brive pendant le week-end, a connu une forte fréquentation. Il faut mesurer l’impact de la Foire du livre de Brive sur l’économie du livre aujourd’hui. La majorité des écrivains présents en atteste : à Brive, comme nulle part ailleurs, les auteurs rencontrent le grand public et vendent des livres ! », observait Frédéric Soulier, maire de la ville et président de l’Agglo de Brive.



Si, en milieu d’après-midi dimanche, les chiffres de ventes n’étant pas encore connus, François David, commissaire général de la Foire du livre, pouvait déjà saluer les très bonnes ventes de François Hollande, de Camille Pascal, grand prix de l’Académie française 2018 pour L’été des quatre rois (Plon), d’Amélie Nothomb, Frédéric Lenoir, Gilles Legardinier, Yasmina Khadra, Christian Signol ou de la comédienne Isabelle Carré.



Au-delà des chiffres, il tenait à revenir sur le programme de la manifestation : « C'est l’atmosphère de la Foire du livre, la curiosité du public pour les écrivains et la qualité des échanges qu’il faut absolument saluer. L’hommage à Jean d’Ormesson, les rencontres imaginées par la présidente Delphine de Vigan, emmenant avec elle toute une nouvelle génération d’écrivains et d’artistes (Adeline Dieudonné, Arthur H.) ont fait salle comble ; le public a plébiscité les rendez-vous du cycle “Temps présent” marqué par la présence notamment de l’historienne Mona Ozouf ou du romancier Alain Mabanckou. »



Très impliquée dans le rôle de présidente et dans le programme qu’elle a proposé, Delphine de Vigan, soulignait vendredi dans son discours d’inauguration apprécier particulièrement la manifestation corrézienne : « J’aime la Foire du livre par la diversité des littératures qui y sont représentées. J’aime la Foire du livre, car les contacts y sont souvent simples et immédiats. Sans préjugés. J’aime Brive, car s’y côtoient les lecteurs les plus exigeants et ceux qui lisent un livre par an. J’aime Brive parce que le mot même de foire n’intimide pas. Il est pour moi synonyme de fête. »



La Foire du livre accueillait cette année près de 300 écrivains et plus de 150 maisons d’édition. Une journée de travail réunissait les professionnels de l’édition autour de plusieurs thématiques. En clôture de la manifestation, Maylis de Kerangal présentera son récent Un monde à portée de main (Verticales) et l’ancien premier ministre et maire de Bordeaux Alain Juppé son Dictionnaire amoureux de Bordeaux (Plon).



La 38e Foire du Livre de Brive aura lieu les 8, 9 et 10 novembre 2019.