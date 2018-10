Foire du livre de Brive : en 2018, un avion pour les transporter tous

Sous la halle Georges-Brassens, La Foire du Livre de Brive recevra les auteurs de la rentrée littéraire du vendredi 9 au dimanche 11 novembre 2018, et proposera un programme riche de rencontres, de forums et de lectures. Cette année, Delphine de Vigan assurera la présidence, et les organisateurs attendent près de 100.000 personnes.





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Pour cette 37e édition, près d’une centaine de maisons d’édition et plus de 300 auteurs sont attendus, dont les habitués Amélie Nothomb, Bernard Werber, Christian Signol ou Jean Teulé. À leurs côtés, il y a aura des personnalités de la scène et du petit écran telles que Michel Drucker, Stéphane Bern, Line Renaud, Dave, Cali, Philippe Torreton, etc. Les hommes politiques François Hollande et Alain Juppé seront également présents.

Comme chaque année, la Foire du Livre accueillera les auteurs qui se sont distingués lors de la rentrée littéraire : Maylis de Kerangal, Serge Joncour, Tobie Nathan, Éric Fottorino, Daniel Picouly, Vanessa Schneider, ou encore Nina Baraoui. Cet événement mettra également en lumière de nouveaux talents tels que David Diop, Inès Bayard, Émilie Frèche ou Olivia de Lamberterie.



Parmi les récompenses incontournables, les prix suivants seront décernés : le Prix de la langue française (créé par la Ville de Brive en 1986), le Prix des lecteurs de la Ville de Brive (créé par la médiathèque de Brive), le Grand Prix de Poésie de l’Académie Mallarmé, et le Prix 12/17 pour la jeunesse.

Une édition 2018 présidée par Delphine de Vigan

Très assidue à la Foire du Livre de Brive, Delphine de Vigan connaît très bien cet événement littéraire. Depuis son premier roman d’inspiration autobiographique, Jours sans faim en 2001 (Grasset), elle n’a cessé d’explorer des univers durs, de croiser des personnages sous tension, de défendre des thématiques douloureuses.



Son dernier roman, Les loyautés (JC lattès), l’a confirmée au rang des auteurs populaires. Succédant à Laurent Gaudé, Daniel Pennac, Danièle Sallenave et bien d’autres grands écrivains, Delphine de Vigan s’est investie dans la programmation de la Foire, multipliant les échanges entre les auteurs et les lecteurs qui lui tiennent particulièrement à cœur.

Chez Francis et Le Cardinal, les passages obligés des auteurs

Le restaurant Chez Francis est devenu une adresse incontournable. Tous les auteurs présents à la Foire du Livre y passent afin de goûter les spécialités locales et de partager un moment de convivialité. Chaque auteur laisse sa trace : des murs jusqu’au plafond, on retrouve caricatures, signatures et mots plaisants et bienveillants à l’attention du Chef Francis Teyssandier et de ses convives. Le soir venu, la discothèque Le Cardinal accueille les auteurs, qui apprécient l’ambiance de détente et la musique des années 80.

Un « avion du livre » pour le voyage des auteurs jusqu’à Brive

À l’occasion de ce grand événement littéraire, un avion de la compagnie aérienne, HOP ! transportera de nombreux auteurs et des passionnés du monde de l’édition, en partenariat avec la ville de Brive. Cet avion, un ATR de 72 places, fera un aller-retour le samedi 10 novembre :