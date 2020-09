Foire du livre de Francfort : pas d'édition 2020 au Parc des expositions

Show must go on, avec des masques

Maintenir le commerce entre pros

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Une édition spéciale, qui se tiendra en ligne, et dans la ville de Francfort, mais sans espace d’exposition : la nouvelle vient de tomber, du 14 au 18 octobre prochains, la manifestation professionnelle majeure en Europe, sans baisser les bras, baisse quelque peu le pavillon.La décision attristera nombre de professionnels, mais finit également par rassurer : en France, le Bureau international de l’édition française devait accueillir 120 éditeurs originellement. Or, les autorités allemandes avaient introduit fin août des consignes sanitaires — test obligatoire, avec résultats en anglais et allemand ou test sur place avec quarantaine en attendant les résultats — qui rendaient les visites complexes.Pas de Centre des expositions donc pour Francfort cette année, mais une Bookfest qui se tiendra dans la ville et sur internet. « En raison des restrictions sur les voyages, actuellement en vigueur, de nombreux stands nationaux ne pouvaient pas être installés comme prévu. Les consignes liées à la quarantaine, qui entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020, rendront presque impossible la participation des exposants et visiteurs professionnels européens », indiquent les organisateurs.Juergen Boos, directeur du Salon du livre de Francfort, tient à remercier les exposants qui ont manifesté leur détermination et renouvelé leur confiance. Cependant, l’accent devra être mis sur les événements virtuels, pour garantir la bonne tenue de l’édition 2020.Les prix littéraires seront décernés comme prévu et la ville de Francfort accueillera donc durant cinq jours quelque 80 rencontres. Le Canada, invité d’honneur, prépare également une programmation numérique pour déployer la diversité, la créativité et le caractère unique de la scène littéraire canadienne. La Grand-Messe se tiendra en 2021.« L’annulation du volet exposition de la Foire de Francfort nous peine, et livre toute la mesure des défis auxquels l’industrie du livre a dû se confronter et encore, en cette année, du fait du coronavirus », souligne Ricardo Franco Levi, président de l’Associazione italiana editori. Mais les Italiens, invités pour 2024, tiennent à apporter leur plein soutien à la Foire en cette période.« Au cours des derniers mois, nous avons étendu nos multiples services actuels vers des concepts numériques cohérents. Les professionnels de l’édition internationale retrouveront des formats numériques bien connus, et d’autres nouveaux par lesquels ils pourront faire progresser leurs entreprises, même à l’époque du Covid », insiste Juergen Boos.Pour prendre part aux différents événements, il faudra s’inscrire, à partir de la mi-septembre, sur le site de la Buchmesse. Les conférences professionnelles interviendront du 12 au 15 octobre, avant de laisser la place aux rencontres plus grand public.Notons également qu’avec Frankfurt Rights, la Foire du livre de Francfort a développé une plate-forme pour aider les professionnels dans les achats et ventes de droits, ainsi que pour le commerce de licences.La situation sera douloureuse. « Autant les ventes en librairies, durant l’été, ce fut un peu Noël pour les éditeurs et les librairies, permettant de rattraper pour partie les énormes difficultés de fin de printemps. Autant, les cessions de droits ne se rattraperont pas, pour les éditeurs français, comme pour le reste du monde », analysait Nicolas Roche , directeur général du BIEF.