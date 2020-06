Foire du Livre de Francfort : pas de stand pour le groupe Albin Michel

Photographie : le stand des éditions Albin Michel à la Foire du Livre de Francfort, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Le groupe Albin Michel, a appris ActuaLitté, n'aura pas de stand à la Foire du Livre de Francfort, organisée du 14 au 18 octobre prochain. La présence physique d'employés de la maison d'édition est elle aussi soumise à la plus grande prudence, et ne sera décidée qu'en septembre prochain. Une participation aux éventuels événements virtuels mis en place par l'organisation de la Foire, elle, serait de mise.Le désistement du groupe français représente une autre étape dans l'abandon progressif de la Foire de Francfort par une partie de l'édition mondiale : les groupes anglo-saxons, en particulier, se sont montrés très réticents à l'idée de participer à la 72e édition.HarperCollins, Simon & Schuster, Pan Macmillan, Penguin Random House ont fait état de leur absence physique , bientôt suivis du groupe Hachette Livre Le groupe Libella, contacté par ActuaLitté, confirme de son côté la présence de son stand. Le Bureau International de l'Édition Française (BIEF), qui accueille sur son stand un grand nombre d'éditeurs français, en particulier des maisons d'édition de plus petite taille, nous a également expliqué qu'il maintenait sa présence à la Foire, « pour le moment ».Du côté du groupe Bayard, la présence physique et la location d'un stand font encore l'objet de discussions. Nous avons tenté de joindre les groupes Gallimard et Editis, sans succès pour le moment.L'organisation de la Foire du Livre de Francfort pourrait être mise à mal par ces désistements : en effet, comme d'autres salons et festivals, l'économie de l'événement repose en partie sur la location d'espaces par les différents participants...