Foire du livre de Londres : trois gros éditeurs américains annulent leur venue

Évoquant des raisons « de santé et de sécurité », l’équipe américaine de l’éditeur Simon & Schuster a décidé de ne pas venir cette année à Londres. Information confirmée et doublée par une autre : le retrait de Macmillan Trade US, que souligne Erin Coffey, porte-parole de l’entreprise.Acculée, la London Book Fair indique que l’événement serait certainement maintenu en dépit du désistement de ces acteurs. Et d’autres d’ailleurs : les restrictions sur les déplacements en avion qu’alignent les compagnies aériennes se multiplient. Et en qualité de foire professionnelle, c’est avant tout sur la présence d’éditeurs étrangers que compte la LBF.De son côté, Penguin Random House US a déclaré qu’il laissait à chacun le soin de choisir. Son stand sera maintenu pour la manifestation, mais le déplacement à Londres pour les salariés devient désormais facultatif.« Bien entendu, notre priorité essentielle est la santé et la sécurité de nos employés, donc pour ceux américains et tous les autres collègues qui doivent voyager à l’international, nous avons indiqué que s’ils préfèrent ne pas se rendre à Londres, l’entreprise est totalement favorable à leur décision », indique Claire von Schilling de PRH.On peut lire sur la toile que PRH aurait donc annulé sa présence, mais l’information est pour l’heure incorrecte — bien que susceptible d’évoluer dans les prochains jours.En revanche, dans la foulée, on apprend qu’Ingram Content Group décide également d’annuler son voyageEt Livre Paris ? Pour l’heure, aucune réaction des organisateurs.via The Bookseller