Force surhumaine, esprit de génie : Doc Savage fait son grand retour sur les écrans

Après un projet d’adaptation avorté en 2018, qui aurait dû mettre en vedette Dwayne Johnson alias The Rock dans le rôle de Doc Savage, les fans du mythique superhéros n’espéraient plus. Et pourtant, Sony Pictures Television vient d’annoncer qu’une série sur les aventures de L’Homme de bronze était en préparation.

Drümmkopf CC BY 2.0

Considéré par Stan Lee comme le précurseur des superhéros modernes, le personnage de Doc Savage a été créé par Henri Ralston et John Nanovic des éditions Street and Smith dans les années 30. La majeure partie de ses aventures ont été écrites par Lester Dent entre 1933 et 1949.Mythique personnage de la génération pulp heroes, Doc Savage est souvent comparé à une fusion entre Tarzan et Sherlock Holmes grâce sa force herculéenne et son esprit vif.Celui que l’on surnomme aussi L’Homme de bronze retrouvera bientôt ses aventures projetées sur petit écran. Aux commandes de la série télévisée, on retrouvera Sony Pictures Television et Original Film de Neal H. Mortiz, associés dans le cadre d’un accord de trois ans signé l’année dernière.En 2013, les deux sociétés de productions avaient déjà eu l’idée de collaborer sur une adaptation de Doc Savage. Le film, qui devait être réalisé par Shane Black, affichaot un casting des plus prometteurs avec Dwayne Johnson dans le rôle principal.Dans ce nouveau projet, Neal H. Mortiz, connu pour avoir produit la saga Fast and Furious, a voulu opter pour une série télévisée, un format qu’il considère plus adapté pour mettre en scène les nombreuses aventures du superhéros.Si aucun diffuseur n’a pour le moment été révélé, Deadline a d’ores et déjà annoncé que la série confrontera Doc Savage à des dinosaures déchainés, mais aussi à d’ignobles vilains. Les armes colossales, les complots et les pièges mortels seront bien sûr de la partie.