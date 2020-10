France 2 adapte le témoignage de Lyès Louffok, Dans l'enfer des foyers

Lyes est brutalement arraché à Émilie, la mère d’accueil qui l’a recueilli bébé, et qui désirerait l’adopter. L’enfant se retrouve ainsi confronté à la violence des foyers de l’ASE, qui refuse de couper le lien avec la mère biologique, pourtant incapable de s’occuper de lui. Agathe, la sœur d’Émilie, n’a jamais abandonné l’enfant. Elle va se battre contre le système pour tenter de maintenir un lien avec lui, décidée à le recueillir chez elle pour l’aider à se reconstruire.

Akim Isker réalisera cette adaptation du témoignage de Lyès Louffok, sur un scénario et des dialogues signés par Dominique Garnier et Zoé Galeron. La production est assurée par Capa Drama et Arnaud Figaret.Le synopsis de la fiction :Au casting de Dans l'enfer des foyers, Isabelle Carré (Agathe), Nawell Madani (Myriam), Andréa Bescond (Jeanne), Hubert Delattre (Fabien), Arthur Rosas (André) ou encore Marie Berto (Frédérique)...Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est communiquée pour cette adaptation de 90 minutes.