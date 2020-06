France 2 diffuse L'amie prodigieuse, saga d'Elena Ferrante, dès le 1er juillet

Quand la plus vieille amie d’Elena Greco semble avoir disparu sans laisser de trace, cette femme férue de littérature décide d’écrire l’histoire de leur amitié. Sa rencontre avec Raffaella Cerullo, qu’elle a toujours surnommée Lila, remonte à leur première année d’école primaire en 1950. Une amitié de plus de 60 ans, avec pour toile de fond la dangereuse et fascinante ville de Naples, que le destin et les décennies tenteront de mettre à mal, alors que les deux amies finiront par prendre des chemins différents dans la vie.

France 2 annonce, à partir du 1er juillet prochain, la diffusion de la première saison de la série L'amie prodigieuse, inspirée de la saga homonyme d'Elena Ferrante, publiée en France par les éditions Gallimard dans une traduction d'Elsa Damien.Le synopsis de la série :Cette première saison compte 8 épisodes, et les deux premiers seront diffusés le 1er juillet sur France 2 à partir de 21h05.La série est réalisée par Francesco Piccolo et Laura Paolucci : il s'agit d'une coproduction italo-américaine, diffusée pour la première fois par la chaine Rai. À l'écran, notamment, Margherita Mazzucco, Elisa Del Genio ou encore Ludovica Nasti.La série compte déjà deux saisons — la deuxième sous le titre Le nouveau nom —, et une troisième est en préparation.