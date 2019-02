France 4 diffusera Les Trois Brigands en hommage à Tomi Ungerer

L'alsacien Tomi Ungerer est mort à l'âge de 87 ans, dans la nuit de vendredi 8 février 2019, au domicile de sa fille. Né en 1931 à Strasbourg, il a notamment marqué l'imagination des enfants avec Les Trois Brigands (1961) ou encore Jean de la Lune (1966). C'est cette littérature qui l'a fait connaître dans le monde entier. Il était considéré comme l'un des plus grands dessinateurs et auteurs jeunesse en France.Depuis sa disparition, les hommages se multiplient, en particulier sur les réseaux sociaux, où nombre d'illustrateurs et d'auteurs ont tenu à souligner l'importance que Tomi Ungerer avait pour eux.Son oeuvre Les Trois Brigands a été adaptée en film grâce au travail de Hayo Freitag et la production des studios Animation X, en 2007.Comme dans l'album original, trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les voyageurs et leurs attelages. Une fois le crime commis, ils s'emparent du butin et se retirent dans une caverne retirée en haut de la montagne. Sans coeur et sans scrupule, rien ne les arrête jusqu'au jour où, lors d'une attaque de diligence, ils tombent sur Tiffany, une petite fille orpheline.Grâce à une merveilleuse alchimie, l'enfant réussit à attendrir le coeur des bandits. Leur vision sombre et violente du monde change et préfèrent libérer les enfants d'un orphelinat dont la directrice s'adonne à un trafic de confiseries. De trois redoutables méchants, ils deviennent progressivement des pères de famille tendres, protecteurs et attentionnés.