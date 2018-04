France Bleu et le Prix PAGE des libraires 2018

Cette année encore, pour la 5e édition du Prix PAGE des libraires, les 300 libraires participants ont plébiscité la lecture-plaisir avec 5 romans francophones parus entre janvier et avril 2018. À lire en toute insouciance cet été.

Le Théâtre de Slávek

Anne Delaflotte Mehdevi (Gaïa)

Un jeune homme passionné par les arts dans la Prague du XVIIIe s. se voit confier l’éclairage des spectacles et des opéras.



Kisanga

Emmanuel Grand (Liana Levi)

Un partenariat entre une société française et un groupe chinois déclenche une course poursuite entre les services secrets et un journaliste opiniâtre. Que cache ce projet baptisé Kisanga ?



Fugitive parce que reine

Violaine Huisman (Gallimard)

L’amour inconditionnel d’une mère pour ses deux filles, raconté par ces dernières. Sans omettre les fêlures et la défaillance maternelles.



Un Océan deux mers trois continents

Wilfried N’Sondé (Actes Sud)

Un ambassadeur africain auprès du pape à Rome se retrouve sur un bateau chargé d’esclaves en partance pour le Brésil au XVIIe s.



La Chambre des merveilles

Julien Sandrel (Calmann-Lévy)

À 12 ans, Louis est percuté par un camion. Dans un mois, l’hôpital débranchera le respirateur. Thelma, sa mère découvre sous le lit de l’enfant un carnet.



Quel sera le roman de l’été 100 % lecture-plaisir élu par le jury présidé par Éric Revel, le directeur de France Bleu ? Réponse le 4 juin ! Il ou elle succédera à Louis-Philippe Dalembert pour son roman Avant que les ombres s’effacent publié chez Sabine Wespieser ?