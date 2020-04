France Culture inaugure son premier Prix BD des étudiants

Jason Muller, dessin de Claude Auclair (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Calendrier :

Pour faire partie du jury du Prix BD France Culture, il faut être étudiant en France et envoyer une courte critique de BD. Après lecture et validation de la candidature, les jurés reçoivent les 5 BD en format PDF, puis votent en ligne sur une plateforme dédiée.Les 5 BD en lice sont choisies à France Culture par Sonia Deschamps, chroniqueuse à La Dispute, Catherine Duthu, journaliste à la rédaction de France Culture, Antoine Guillot, producteur de Plan large et chroniqueur à Mauvais genres, Victor Macé de Lépinay, producteur du Rayon BD, Adrien Landivier et Mathieu Maroudin du pôle Nouveaux Publics de la Communication de France Culture.Le lauréat sera à ce titre l’invité de la dernière émission de l’année du Rayon BD, l’émission entièrement dédiée à la bande dessinée de France Culture, produite et animée par Victor de Macé de Lépinay.Période de candidatures et annonce de la sélection : du 15 avril au 15 mai 2020Période de lecture, échanges et vote : 15 mai au 7 juin 2020Proclamation du résultat : 8 juin 2020Émission spéciale avec le lauréat dans Le Rayon BD : 28 juin 2020