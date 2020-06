France Inter et Le Point jouent ensemble la rentrée littéraire 2020

En septembre, France Inter et Le Point présentent donc leurs 10 livres de la rentrée, 5 français et 5 étrangers, à l’issue d’une sélection établie par un jury qui réunit des collaborateurs de la radio publique et du news magazine.France Inter/Le Point pour le Prix du Livre étrangerEn janvier 2021, ce même jury décernera, parmi cinq titres étrangers, le Prix du meilleur Livre étranger. Ce prix, crée en 2017 à l’initiative de Laurence Bloch, directrice de France Inter, a déjà couronné La terre qui les sépare, d’Hisham Matar (trad. Agnès Desarthe Gallimard, 2017), 4321, de Paul Auster (trad. Gérard Meudal Actes Sud, 2018), L’empreinte, d’Alex Marzano-Lesnevich (trad. Héloïse Esquié, Sonatine, 2019) et Mauthausen, d’Iakovos Kambanellis (trad. Solange Festal-Livanis, Albin Michel, 2020).Le nom du lauréat 2021 sera dévoilé dans l’émission « Un jour dans le monde » de Fabienne Sintes.Le jury est composé pour Le Point de Marie-Laure Delorme, rédactrice, Valérie Marin la Meslée, reporter service culture, Christophe Ono-dit-Biot, directeur adjoint de la rédaction, Michel Schneider, journaliste, et, pour France Inter d’Anne-Julie Bémont, responsable de projets des éditions écrites et sonores de Radio France, Nicolas Demorand, journaliste et présentateur du « 7/9 », Ilana Moryoussef, journaliste au service culture et Augustin Trapenard, producteur de l’émission « Boomerang ».photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0