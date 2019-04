Francesco Dimitri, lauréat du Prix VSD RTL du meilleur thriller étranger

Le livre des choses cachées est d’abord l’histoire d’un pacte, scellé par quatre amis d’enfance : celui de se revoir chaque année dans leur village natal des Pouilles. Mais cette année, l’un d’entre eux manque à l’appel... L’inquiétude de ses amis grandit d’autant plus vite qu’il ne s’agit pas d’une première disparition. Et que les indices qu’ils retrouvent chez lui n’augurent rien de rassurant : liens avec la mafia locale, ateliers expérimentaux, notes incongrues en vue d’un manuscrit introuvable... Le livre des choses cachées promet d’étranges révélations qui mettront en péril non seulement leur amitié, mais leur vie.

Présidé par Douglas Kennedy, le Prix VSD RTL du meilleur thriller étranger a été décerné à Francesco Dimitri pour Le livre des choses cachées, traduit par Charles Recoursé chez Hugo Roman.« Le Livre des choses cachées est une fusion brillante entre suspense et fantastique, à l’écriture subtile et à l’atmosphère envoûtante. C’est un livre sur notre incapacité à comprendre les autres, même ceux dont nous croyons être proches, et notre incapacité à comprendre la vie elle-même », a indiqué Douglas Kennedy.Le résumé de l'éditeur pour Le livre des choses cachées :Natif des Pouilles, dans le sud de l’Italie, Francesco Dimitri vit aujourd’hui à Londres. Écrit en anglais, Le livre des choses cachées est son premier roman.[À paraitre 11/04] Francesco Dimitri - Le livre des choses cachées - traduit par Charles Recoursé - Hugo Roman - 9782755641219 - 19,95 €