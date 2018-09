Francfort 2018 : l'Institut français veut prolonger l'effort de 2017

Un an après l'invitation d'honneur de la France à la Foire de Francfort, l'Institut français, qui avait été chargé d'orchestrer cet événement, fait part de son souhait de prolonger « l'effort Francfort » de l'année passée en 2018. À quelques jours de la 70e Foire du Livre de Francfort, la programmation « un an après » fera de nouveau la part belle aux échanges franco-allemands.

La grande scène sur le stand de la France, à la Foire de Francfort 2017

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Après l'événement « La France à Francfort » au cours de la Foire du Livre 2017, l'Institut français assure que l'engouement pour les textes d'auteurs français s'est bel et bien ressenti. L'Ordre du Jour (Die Tagesordnung, Matthes & Seitz Berlin, traduit par Nicola Denis) d'Éric Vuillard, La Tresse (Der Zopf, S. Fischer, traduit par Claudia Marquardt) de Laetitia Colombani et La disparition de Josef Mengele (Das Verschwinden des Josef Mengele, Aufbau Verlag, traduit par Nicola Denis) sont autant de « best-sellers » en Allemagne, selon l'IF.

La programmation de cette édition 2018, sous la bannière « Un an après Francfort en français », prolongera les grands axes développés en 2017 : l'accent sera mis sur la diversité des genres et des horizons et sur la profondeur des échanges entre la France et l'Allemagne. Lectures, débats et rencontres seront au programme tout au long de la Foire.

Parmi les auteurs présents lors de la Foire, Olivier Guez, Achille Mbembe, Maryam Madjidi, Kettly Mars ou encore Frédéric Beigbeder. Pour inciter les visiteurs et professionnels à découvrir la production éditoriale française, un catalogue de 111 nouveautés de la deuxième moitié de 2018 sera disponible.

Par ailleurs, les auteurs allemands David Wagner, Julia Schoch et Kristof Magnusson présenteront leurs coups de cœur pour la littérature française contemporaine, tandis que Flix présentera Spirou in Berlin.

Quatre éditeurs français sont invités à pitcher dans le cadre de la session de The ARTS+ consacrée aux séries de demain. A cette occasion sera annoncée, sur une initiative française, la création au Festival international du film de Cannes d'un grand marché international de l'adaptation dans le prolongement de l'opération Shoot the Book ! développée par le SCELF et l'Institut français.

Dans le domaine des cessions de droits, l'Institut français annonce que les chiffres de 2017 « indiquent déjà une belle augmentation des cessions par rapport à 2016 au niveau mondial. Quasiment tous les secteurs bénéficient de cet élan, mails il faut souligner la vitalité particulière de la littérature (4 214 titres) et la bande dessinée (3 346 titres). »

En Allemagne, en 2017, 1136 titres ont été traduits du français, ce qui représente 11,5 % des traductions en Allemagne et place le français en 2e position après l'anglais. Réciproquement, parmi les 12.340 titres traduits vers le français en 2017, l'allemand conforte sa troisième place avec 809 titres originaux.