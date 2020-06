Francfort : le BIEF propose une gratuité sur son stand, pour certains exposants

Mesures sanitaires et espace supplémentaire

Photographie : stand collectif du BIEF (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Dans un certain nombre de foires internationales, dont celles de Francfort et de Londres, le Bureau international de l'édition française propose un stand collectif, réunissant plusieurs maisons d'édition, afin de proposer une représentation de la diversité de l'édition française.« Pour cette édition 2020, le BIEF propose aux maisons d’édition dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750.000 € HT de bénéficier d’une totale gratuité pour exposer sur son stand. Et pour qu’une partie importante des éditeurs puissent bénéficier de conditions exceptionnelles, ce sont toutes les maisons d’édition dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 7 millions € qui bénéficieront de remises très importantes », indique le Bureau dans un communiqué.« Par ailleurs, les éditeurs qui avaient jusqu’à présent leur propre stand seront également les bienvenus. Ils bénéficieront de l’ensemble des services du BIEF », précise encore le message.« Ce que nous proposons à Francfort, c'est la suite logique de l'effort du BIEF envers les petites maisons d'édition, avec l'intégration d'une nouvelle tranche tarifaire pour l'adhésion, pour les maisons au chiffre d'affaires annuel inférieur à 150.000 € », souligne Nicolas Roche, directeur général du BIEF. « Cette proposition pour Francfort ne pourrait sans doute pas être faite pour les années à venir », prévient-il toutefois.Le stand collectif mis en place par le Bureau international de l'édition française fait partie des plus grands de la Foire de Francfort, habituellement, avec 640 m2. Cette année, si besoin, des espaces supplémentaires seront ajoutés, en fonction de la demande et pour respecter les mesures sanitaires, notamment un espace de 3 mètres entre les tables pour permettre une bonne circulation. « Nous serons très stricts, comme la Foire l'est elle-même. Cette année, il n'y aura sans doute pas de grand cocktail. »« J'espère que cette nouvelle va faciliter la venue des plus petits éditeurs, qui souffrent le plus de cette crise et ne passeront peut-être pas l'année, pour un certain nombre d'entre eux, malheureusement », indique Nicolas Roche. « J'imagine qu'il y aura moins de petits éditeurs cette année, car Francfort reste une foire assez chère, surtout pour le déplacement et l'hébergement. Sans cette proposition du BIEF, un nombre significatif de petits éditeurs ne seraient pas venus du tout. »Un certain nombre de gros éditeurs français, dotés d'habitude d'un stand, comme Albin Michel, Hachette Livre, Bayard ou Editis, ne loueront pas d'espaces lors de cette foire. « Les plus gros groupes seront accueillis bien volontiers, s'ils sont adhérents au BIEF, avec un tarif qui ne sera pas le même, toutefois », indique Nicolas Roche.Concernant le coût du stand collectif du BIEF en cette année 2020, le directeur général précise que « les discussions se font de manière intelligente avec l'organisation de la Foire de Francfort. Ils sont assez attentifs aux espaces supplémentaires que les uns et les autres vont prendre en raison des mesures sanitaires à respecter. »Les inscriptions auprès du BIEF sont ouvertes depuis ce mardi 23 juin , pour des réponses possibles jusqu'à la mi-juillet.