Francis Desharnais reçoit le Prix de la critique ACBD de la BD québécoise

L'Abitibi, c'est la frontière du nord. La petite Russie raconte la colonisation de cette région du Québec, de ces hommes et de ces femmes qui ont tout quitté pour aller défricher et cultiver la terre. C'est aussi l'histoire d'un petit village qui s'appelle Guyenne. Guyenne n'est pas une paroisse comme les autres. C'est une coopérative. Le bois que tu coupes là-bas ne t'appartient pas : la coop garde 50 % de ton salaire pour financer le développement de la colonie. Dans le coin, il y en a qui appellent ça « la petite Russie ». C'est là que Marcel et Antoinette vont vivre durant vingt ans. Inspiré par le récit de ses grands-parents, qui ont habité à Guyenne de 1948 à 1968, Francis Desharnais signe avec La petite Russie son sixième livre pour les Éditions Pow Pow. Basé sur Guyenne, vingt ans de colonisation sous le régime coopératif... et après, un ouvrage publié par son grand-père en 1983, ce livre rend hommage à ces colons qui ont tenté l'expérience d'un autre modèle de société.

« L’ACBD tient à souligner la qualité du travail de Francis Desharnais et sa régularité projet après projet. L’auteur de Québec s’était d’ailleurs déjà distingué avec ses deux précédentes bandes dessinées publiées chez Pow Pow, à savoir “La guerre des arts” et “Les premiers aviateurs”, pour ne citer qu’elles », indique l'association.Le résumé de l'éditeur pour La Petite Russie :Deux autres livres faisaient partie de la sélection finale de l'association : Contacts de Mélanie Leclerc, publié par Mécanique générale, et Folk d’Iris, publié aux éditions de La Pastèque.La BD La Petite Russie a été choisie par un vote des adhérents de l’ACBD (97 membres actifs) parmi l’ensemble des ouvrages de bande dessinée publiés par des auteurs québécois entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019. La Petite Russie succède à Vogue la valise , de Siris, publiée par les éditions La Pastèque.