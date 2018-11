Francis Tabouret, Prix [du métro] Goncourt 2018 pour Traversée

Le Prix [du métro] Goncourt permet de mettre à l'honneur un auteur et son œuvre. Le nom de ce « prix », qui évoque une institution littéraire, traduit, au-delà de la boutade, un amour des mots et des bonnes formules. Le jury, présidé par Guy Boley, s'est réuni ce mercredi 7 novembre dans les bureaux de l'agence Epiceum et a attribué le Prix [du métro] Goncourt 2018 à Francis Tabouret pour son premier roman Traversée (chez P.O.L.).

Le résumé de l'éditeur pour Traversée :

Francis Tabouret exerce un curieux métier : il est convoyeur d'animaux à travers le monde... En avion, en bateau, il veille au bon acheminement de chevaux, principalement, mais aussi de mou — tons, de vaches, de taureaux... Le voyage dont il est question ici a eu lieu fin 2014, à bord du porte-conteneurs Le Fort Saint-Pierre et le texte raconte le quotidien du narrateur et celui des animaux dont il a la charge, de la nourriture à la santé. C'est une observation de tous les instants. Le moindre tressaillement, le changement de comportement d'une bête peuvent être révélateurs d'un début de maladie, d'une déshydratation dangereuse, etc. Et puis il y a la vie à bord, l'équipage, la place respective des uns et des autres, les rituels, les préséances.

Une cérémonie de remise du 11è Prix [du métro] Goncourt sera organisée le jeudi 13 décembre dès 18h30 dans les locaux de l'agence à proximité du Métro Goncourt.