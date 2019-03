Franck Maubert reçoit le 32e Prix Jean Freustié, pour “L'eau qui passe”

Franck Maubert © Francesca Mantovani



Franck Maubert © Francesca Mantovani

L'Eau qui passe est le neuvième roman de Franck Maubert, critique d'art, romancier et essayiste, Prix Renaudot de l'essai 2012 pour Le Dernier modèle.« Une fiction magnifique, et non l’assemblage de souvenirs d’enfance, avec épanchement obligé. (...) Le lecteur est sous le charme d’une écriture fluide et réparatrice telle la matière mystérieuse de cette rivière que contemple le narrateur », estime Annick Geille, jurée.« Un homme se souvient de son enfance baladée et bucolique. Voilà un roman d’une étrange beauté, d’un style admirablement classique (...) La douceur des mots, l’élégance de la forme n’ont d’égales que la brutalité de l’histoire, l’âpreté du fond », insiste Anthony Palou, lui aussi membre du jury du Prix Jean Freustié.Le jury, présidé par Jean-Claude Fasquelle, est composé de Charles Dantzig, Annick Geille, Henri-Hugues Lejeune, Olivier Mony, Eric Neuhoff, Anthony Palou, Yann Queffeléc et Philippe Vilain. Frédéric Vitoux, de l’Académie française, en est le Président d’honneur.Remis le mardi 19 mars lors d’une réception dans les salons de l’Hôtel Montalembert, le Prix Jean Freustié tient sa réputation par la qualité littéraire de son palmarès.Réévaluée cette année, la dotation est de 25.000 euros, grâce à la généreuse donation faite en 1996 par Christiane Teurlay-Freustié (décédée en 2010) à la Fondation de France. Ce qui en fait le prix annuel le mieux doté de France.Créé en 1987 à l’initiative de Nicole et Frédéric Vitoux et de Bernard Frank, il a rassemblé, à ses origines, un jury composé autour de Christiane Teurlay-Freustié, de romanciers, journalistes et amis de l’écrivain, Jean Freustié (1914 - 1983) et soucieux de perpétuer sa mémoire.Dominique Barbéris a été la lauréate pour L’Année de l’Éducation sentimentale (Gallimard) en 2018.Franck Maubert – L’Eau qui passe – Gallimard – 9782072786563 – 13 €