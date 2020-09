Franck Thilliez, Elsa Marpeau, Musso et Voltaire sur France Télévisions

Photographie : Catherine Jacob dans Hortense, de Thierry Binisti

Julie Depardieu dans Alexandra Ehle

Série. 6 x 52 min. Création : Olivier Norek. Scénaristes : Christian Mouchart et Patrick Tringale.Réalisation : Chris Briant et Axelle Laffont. Production : StoriaDante, vif, passionné, un brin magouilleur, est le boss des « Invisibles », une brigade à la marge qui gère des enquêtes sur les corps sans identité, sans histoire, sans passé... Son obsession ? Leur redonner une dignité, une humanité afin que les familles puissent faire leur deuil et que justice soit faite.Fiction. 90 min. Adapté du roman éponyme de Mathieu Ménégaux (Éditions Grasset, 2018) par Isabel Sébastian.Réalisation : Lou Jeunet. Production : Cinétévé et France Télévisions.Avec Ophélia Kolb, Yannick Choirat...Gustavo, mari et père de famille « parfait », devait ce jour-là vivre son heure de gloire professionnelle. Mais cette journée tant attendue se transforme en cauchemar : il est placé en garde à vue pour homicide involontaire. Gustavoest-il coupable ? La justice se heurte au tribunal de l’opinion et à la rumeur...Fiction. 90 min. Auteurs : Ingrid Desjours et Bruno Lecigne. Librement adapté du roman de Jacques Expert (Éditions Sonatine, 2016).Réalisation : Thierry Binisti. Production : Chabraque Productions, en coproduction avec France Télévisions.Avec Catherine Jacob, Pauline Bression, Christopher Bayemi, Jérôme Anger, Katia Tchenko, Jérôme Pouly (de la Comédie-Française), Alika Del Sol...Sophie cache une blessure jamais refermée : sa fille Hortense a été enlevée à l’âge de 3 ans. Des années plus tard, elle reconnaît sa fille disparue sous les traits d’une jeune femme, Jeanne, orpheline à la recherche de la véritésur ses origines. Les deux femmes s’abandonnent à ces retrouvailles inespérées qui leur sont servies surun plateau. Jeanne est- t-elle vraiment la fille de Sophie ?Fiction. 90 min. Scénario : Killian Arthur et Nicolas Jones-Gorlin. Adaptation : Yann Le Gal.Réalisation : Olivier Guignard. Production : Morgane Production. Coproduction : France Télévisions.Avec Stéphane Bern, Constance Dollé, Bruno Debrandt..Le commandant Paul Leclerc forme les militaires à l’utilisation de drones d’observation. Lors d’une opération sur le terrain en Afrique, son fils Guillaume, engagé comme commando au sol, est tué. Si l’enquête conclut assez rapidement à un tir ennemi, Paul ne peut se résoudre à cette hypothèse. Quelque chose cloche et il compte bien en découvrir la raison.Fiction. 90 min. D’après le livre de Malika Bellaribi-Le Moal (Éditions Calmann Lévy, 2008). Scénario : Christian Faure et Mickaël Ollivier.Réalisation : Christian Faure. Production : Eloa Prod. Coproduction : France Télévisions.Avec Amel Bent, Naidra Ayadi, Mhamed Arezki, Stéphane Rideau et Théo Frilet.Malika Bellaribi-Le Moal, cantatrice, se replonge dans ses souvenirs d’enfance. Malika a 5 ans, sa mère vient de lui acheter une paire de sandales neuves, si blanches que la fillette ne les quitte pas des yeux et ne voit pas le camion qui recule sur elle. C’est le début d’années d’hospitalisation et de souffrance. Des années loin des siens durant lesquelles la petite musulmane va découvrir le chant lyrique et devenir une diva, contre l’avis des siens.2 x 90 min. Auteurs : Flore Kosinetz et Hélène Lombard (épisode 1) ; Thomas Mansuy et Éliane Montane (épisode 2).Réalisation : Nicolas Picard-Dreyfuss. Production : Escazal Films, en coproduction avec France Télévisions. Avec Arthur Dupont, Émilie Gavois-Kahn, Chloé Chaudoye, Quentin Baillot, Benoît Moret...1971. Tout démarre par l’arrivée d’Annie Gréco à Lille pour y prendre le poste de commissaire, une première en France ! Elle choisit de faire équipe avec la tête brûlée du commissariat, Max Beretta, macho typique de son époque, et avec Rose Bellecour, fille à papa richissime et psychologue très douée.Fiction. 90 min. Scénario : Elsa Marpeau.Réalisation : différents réalisateurs pour chaque épisode. Production : Carma Film. Coproduction : France Télévisions.Avec Julie Depardieu, Bernard Yerlès, Thomas VDB...Alexandra Ehle est médecin légiste à l’IML de Bordeaux. Brillante, fantasque et libre, elle évolue dans cet univers avec une aisance déconcertante. Elle s’est donné une mission : rendre aux morts leur intégrité physique et « humaine », mais aussi leur rendre justice. Elle mène ses propres enquêtes, en dépit des recommandations de son équipe et des mises en garde d’Antoine Doisneau, commandant de la PJ et accessoirement son frère, qu’elle prend un malin plaisir à devancer...4 x 52 min. Tiré du roman de Johana Gustawsson.Production : Banijay Studios. En développement.La profileuse Emily Roy et la journaliste spécialisée en affaires criminelles Alexis Castells enquêtent sur le meurtre mystérieux d’une jeune femme. Cette enquête les conduit tout droit dans les abîmes de la Shoah...6 x 52 min. Adaptation et scénario : Enki Bilal et Dan Franck.Production : Troisième Œil.Dans un avenir proche, en une fraction de seconde, le monde numérique disparaît, comme aspiré par une force indicible. Enki Bilal nous prive de notre addiction digitale tout en nous plongeant, non sans une certaine dérision, dans un monde de désarroi et d’enjeux multipolaires...Série en développement. Adaptation d’une œuvre de Franck Thilliez. Écriture : Franck Thilliez.Production : Calt Studio, avec la participation de France Télévisions et France.tvTristan et Esteban semblent être des ados comme les autres, mais le soir, grâce au professeur Angus et à sa formidable machine, ils explorent les cauchemars des patients de ce dernier pour soigner leurs traumas. Lorsqu’un meurtrier sévit dans la région et qu’Elsa, une jeune ado insomniaque, intègre la clinique d’Angus, nos héros font face à une force inattendue...Série. 4 x 52 min. Scénario et adaptation : Alain Tasma, Georges- Marc Benamou et Henri Helman.Production : Siècle Productions et Arrezo Films, avec la participation de Media Production Services. Coproduction : France Télévisions.Avec Thomas Solivérès, Bernard Le Coq, Christa Theret, Éric Caravaca, Hippolyte Girardot, Valérie Bonneton, Thibault de Montalembert, Constance Dollé...Comment devient-on Voltaire ? Le géant de la pensée, le maître du blasphème, dont les combats vont accoucher de la Révolution française ? Si l’on connaît le vénérable philosophe, on connaît moins le jeune Voltaire.Série. 8 x 60 min. Auteurs : Ashley Pharoah et Caleb Ranson.Réalisation : Steve Barron et Jamie Payne. Production : Slim Films, 247 Films et Federation Entertainment,avec la participation de France Télévisions, RAI et ZDF.Avec David Tennant, Ibrahim Koma, Leonie Benesch...Londres, 1872. Phileas Fogg, gentleman anglais, prend ce pari insensé : faire le tour du monde en quatre-vingts jours. Il s’alloue les services de Jean Passepartout, un serveur français débrouillard. Ensemble, ils embarquent pour un voyage semé d’embûches, suivis de près par une jeune journaliste.Série. 6 x 52 min. Auteur : Julien Lilti. Adaptation de l’œuvre d’Émile Zola.Réalisation : David Hourrègue. Production : Banijay Studios, avec la participation de France Télévisions.Avec Guillaume de Tonquédec, Thierry Godard, Alix Poisson, Louis Peres, Jonas Bloquet, Éric Herson- Macarel, Max Baissette de Malglaive, Sami Bouajila...Étienne Lantier, jeune ouvrier mineur dans un coron du nord de la France, va se révolter contre la misère et la faim. Il prend la tête d’une insurrection populaire. Mais cette lutte des classes ne se fera pas sans violences.Série. 8 x 52 min. Série créée par Jean- Christophe Grangé. Suite dérivée du roman de Jean-Christophe Grangé (Éditions Albin Michel). Auteurs : Jean-Christophe Grangé, Olivier Prieur, Thomas Mansuy, Mathieu Leblanc et Sylvie Simon.Réalisateurs : Ivan Fegyvères, Manuel Boursinhac et Myriam Vinocour. Production : Storia Television, avec la participation de France Télévisions.Avec Olivier Marchal, Erika Sainte, Lizzie Brocheré, Wallerand Denormandie, Salomé Richard et Victor Polster.Le commissaire Pierre Niémans et le lieutenant Camille Delaunay sont une nouvelle fois appelés aux quatre coins de la France. Explosif et inséparable, ce tandem de choc va plonger dans des univers inédits, qui réveilleront chez eux de douloureux secrets.Série. 6 x 52 min. Scénario : Elsa Marpeau et Florent Meyer. Librement adapté de l’œuvre de Maurice Leblanc.Réalisation : Frédéric Mermoud. Production : Thalie Images, avec la participation de France Télévisions.Christine partage une vie heureuse avec son mari Raphaël jusqu’au jour où elle reçoit une mystérieuse vidéo : des images de son accouchement quinze ans auparavant, sur l’île de Sarek, où son fils est mort- né. Désormais hantée par la possibilité que son fils soit en vie, elle retourne sur cette île pour mener l’enquête.Série. 6 x 52 min. Auteur : Marston Bloom, d’après le roman de Guillaume Musso.Production : Make It Happen Studio, avec la participation de France Télévisions.1992. Vinca s’enfuit de son campus avec son professeur de philo dont elle est amoureuse. On ne la reverra jamais. Vingt-cinq ans plus tard, lors d’une réunion d’anciens élèves, trois amis apprennent que le gymnase dans lequel ils avaient emmuré le corps va être détruit. Dès lors, plus rien ne s’oppose à ce que la vérité éclate...